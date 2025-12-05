Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jessica Bueno, ante los medios de comunicación. E. P.

«Me da igual lo que haga Isabel Pantoja. Cada uno es libre de su vida»

La modelo, tras 'Supervivientes All Stars 2025', reaparece en Sevilla y se mantiene al margen de la polémica familiar, centrada en la relación de su hijo con Kiko Rivera

E. P.

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:47

Comenta

Retomando poco a poco sus compromisos profesionales tras su paso por 'Supervivientes All Stars 2025', Jessica Bueno ha amadrinado este jueves en Sevilla, junto a Raquel Bollo, la fiesta navideña de la firma de moda Lozanía Brand. Radiante con un conjunto blanco y negro que resaltaba su figura, la modelo se mostró indiferente ante las últimas noticias sobre Isabel Pantoja.

Recientemente, se informó que la cantante se retirará de los escenarios en 2026 tras concluir su gira por América y ofrecer su último concierto en España en Sevilla el 27 de junio, tras lo cual se mudará a República Dominicana. Jessica reaccionó con total naturalidad: «A mí no me afecta en nada eso, me da igual, cada uno es libre de poder hacer con su vida lo que quiera».

Sobre su relación con Kiko Rivera, padre de su hijo Fran, Jessica aseguró que mantienen buena sintonía: «Me llevo muy bien con Kiko y eso me da una paz mental que no te puedes hacer una idea». Aclaró que no aborda temas personales con él más allá de lo relacionado con su hijo y destacó su deseo de mantener la armonía por el bienestar del pequeño: «Lo único que espero es que esté bien y que tenga una buena relación con nuestro hijo, y ya está».

Además, se desmarcó de las polémicas familiares de la familia paterna: «Solo pude ver la entrevista de Kiko y me alegré de que pudiera tener esas palabras tan bonitas hacia la madre de su hijo, que soy yo».

