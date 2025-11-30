«Estoy igual de enamorada que una adolescente» La presentadora y Christian Gálvez derrochan complicidad y pasión, asegurando que su amor, inesperado pero intenso, se mantiene más sólido que nunca

Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, tanto a nivel personal como profesional, Patricia Pardo y Christian Gálvez se dejaron ver esta semana ante las cámaras, mostrando una complicidad que evidencia que su amor está más consolidado que nunca.

La presentadora confesó que sigue tan enamorada como una adolescente: «Pues mira, yo creo que es verdad, te doy la razón, somos muy empalagosos. No pasa nada, sí yo lo reconozco, yo no era así».

Pardo admitió que a veces se sorprende de sí misma: «Hay veces que me escucho a mí misma o veo los comentarios que hago en Instagram y digo 'pero si no parezco yo'». Aunque no sabe cuál es el secreto de su historia, asegura que todo surgió de manera inesperada: «Fue una cosa inesperada, nos pilló ya mayores a los dos y eso lo vivimos con tanta intensidad».

La presentadora considera que la pasión y la admiración mutua son fundamentales en su relación. Además, asegura que tener un proyecto de vida común y mirar ambos hacia el mismo camino refuerza su vínculo: «Estamos muy felices, muy tranquilos y muy bien, ojalá dure toda la vida».

Sobre la rapidez con la que surgió su relación, Patricia explica que fue la seguridad en lo que sentían lo que lo hizo posible: «Nos transmitíamos tanta seguridad que por eso todo fue tan rápido. Una vez se enteraron las niñas, no teníamos nada más que esconder». Hoy, ambos disfrutan de una relación tranquila, consolidada y plena.

