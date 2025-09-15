Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Javier Cansado (der.) junto a Faemino en uno de sus shows en Salamanca.

El humorista Javier Cansado anuncia que padece cáncer

El cómico ha sido operado del tumor y actualmente llevaba años colaborando en el programa 'Ilustres Ignorantes'

E.P.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:13

Javier Cansado, uno de los referentes del humor español y colaborador de «Ilustres ignorantes», ha anunciado públicamente que padece cáncer. A través de sus redes sociales, el cómico comunicó que tras sentirse enfermo durante el verano, los médicos le han detectado un tumor y ya ha sido operado. Esta misma semana inicia el tratamiento y estará varios meses apartado de sus compromisos profesionales, enviando un mensaje de afecto a sus seguidores y compañeros: «Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo».

La reacción en redes ha sido inmediata, inundada de mensajes de ánimo de seguidores y compañeros del mundo del espectáculo como Dani Rovira, JJ Vaquero, Aitor Albizua o Arturo Paniagua. Todos destacan su capacidad para transmitir optimismo y el cariño que ha generado a lo largo de su carrera. El veterano humorista se hizo popular como parte del dúo Faemino y Cansado, destacando por su humor absurdo y por su presencia continua en televisión, radio y teatro. Su trayectoria incluye colaboraciones en «Ilustres ignorantes», «Todopoderosos» y «Aquí hay dragones», además de premios como el Ondas y el Berlanga al Humor de Honor.

Cansado ha decidido afrontar el proceso con entereza y compartir abiertamente su situación, sumándose así a otros rostros conocidos que han hecho pública su lucha contra el cáncer. El entorno profesional y personal le brinda su apoyo en este difícil momento, confiando en su pronta recuperación y el regreso a los escenarios.

