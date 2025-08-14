Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los componentes de Camela. EP

El hijo de Dioni desvela el parte médico del cantante de Camela

Atravesaba un problema de salud que le había obligado a cancelar varios conciertos de forma repentina

E.P.

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:47

Hace apenas unos días, durante el Festival Radiolé de Leganés, Rubén, hijo de Dioni Martín -vocalista de Camela-, sorprendía al público al revelar que su padre atravesaba un problema de salud que le había obligado a cancelar varios conciertos de forma repentina. Sin entrar entonces en demasiados detalles, explicó que la situación había sido complicada y pidió comprensión y ánimos para el artista. Sus palabras encendieron las alarmas entre sus seguidores, que aguardaban con preocupación noticias más concretas sobre su estado.

Este jueves, en el programa 'Espejo Público', se ha desvelado finalmente el diagnóstico: Dioni padece una faringitis aguda. Según han informado, el pronóstico inicial fue inquietante porque los médicos no lograban detectar la causa ni encontrar un tratamiento adecuado, pero tras realizarle «todas las pruebas habidas y por haber» ya han dado con el origen del problema. Con la medicación apropiada pautada, el cantante se encuentra en fase de recuperación y evolucionando favorablemente.

Durante este tiempo, la dolencia le impidió cantar con normalidad, motivo por el cual Camela se vio obligada a suspender actuaciones previstas en Elche, Palos de la Frontera, Badajoz y otras localidades. Afortunadamente, si todo sigue según lo previsto, Dioni podría reaparecer sobre los escenarios la próxima semana, concretamente en la Feria de Málaga, donde el dúo planea reencontrarse con su público y celebrar el regreso de su voz más emblemática.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reabre la A-66 tras el incendio de Cáceres
  2. 2 Se le quemaron 28.000 euros en pacas de paja y forraje en el incendio: «El fuego me quitó la ilusión en un día»
  3. 3 Activo el incendio forestal en Gallegos de Argañán
  4. 4 El alcalde de La Alberca pide ayuda: «El fuego está muy vivo y necesitamos mucha gente»
  5. 5 Reactivado el incendio de La Alberca, que sube a nivel 2 y pone a la población en alerta
  6. 6 Los recuerdos de un bar que creció con el barrio: «Cuando llegamos ninguno de estos edificios estaba»
  7. 7 «Vicente del Bosque compraba en esta farmacia»
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 13 de agosto de 2025
  9. 9 Hallan a un hombre de 81 años sin vida en el interior de un pozo en Calzada de Don Diego
  10. 10 Nuevos incendios amenazan a El Casarito, La Atalaya, La Bastida y Cipérez

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El hijo de Dioni desvela el parte médico del cantante de Camela

El hijo de Dioni desvela el parte médico del cantante de Camela