Vanesa García. E.P.

La hija de Manolo Escobar aclara la relación entre su padre e Isabel Pantoja con una entrañable anécdota

Reivindica la cordialidad y el respeto que reinó siempre entre su padre y la artista

E.P.

Sábado, 9 de agosto 2025, 11:58

En los últimos años, han circulado rumores sobre una supuesta mala relación entre Manolo Escobar e Isabel Pantoja, dos de las figuras más importantes de la canción española. Sin embargo, la hija del mítico intérprete de «Y viva España», Vanesa García, ha querido romper con esas habladurías y compartir un recuerdo personal que, según dice, demuestra todo lo contrario.

En unas declaraciones con el equipo de Europa Press, Vanesa ha contado que, siendo adolescente, su padre la llevó a un concierto de Isabel Pantoja en la plaza de toros de Benidorm, un verano en el que la tonadillera actuaba en la ciudad. «Pasamos al camerino a saludarla. Creo que fue antes del concierto porque juraría que la estaban peinando cuando entramos», relata.

La hija de Manolo Escobar recuerda con detalle el instante: «Mi padre y ella se dieron un abrazo, me la presentó, nos dimos un beso... No creo que hubiera mala relación». Además, añade que quedó impresionada con la presencia escénica de la Pantoja: «Yo la recuerdo guapísima, con un vestuario espectacular y esa melena negra. Creo que le estaban haciendo una trenza. Tenía 12 o 14 años y me impactó».

Con este recuerdo, Vanesa no solo desmiente rumores, sino que reivindica la cordialidad y el respeto que reinó siempre entre su padre e Isabel Pantoja, dos leyendas de la música española que marcaron una época.

