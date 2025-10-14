Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Hiba Abouk y Lara Dibildos. E.P.

Hiba Abouk y Lara Dibildos, el incómodo reencuentro de las dos ex de Álvaro Escassi en pleno photocall

Ha sido en el estreno de 'La cena', la última película de Manuel Gómez Pereira

E.P.

Martes, 14 de octubre 2025, 13:14

Comenta

'La cena'; así se llama la última película de Manuel Gómez Pereira, que se ha estrenado este lunes en el madrileño Cine Kinépolis con la presencia no sólo de sus protagonistas, Mario Casas, Alberto San Juan y Asier Exteandía, sino también de una larga lista de rostros conocidos, como Eva Ugarte, Sheila Casas, Mónica Pont, Fani Carbajo, José Manuel Parada, Raquel Arias, Luis Larrodera, Hiba Abouk, o Lara Dibildos.

Y han sido precisamente dos de las ex de Álvaro Muñoz Escassi las que han vivido el momento más incómodo de la noche al coincidir en el espacio previo al photocall, cuando ambas esperaban su turno para posar ante las cámaras.

Una tensión imposible de disimular que Lara, acompañada por su novio Carlos Maturana, ha intentado aliviar centrándose en cerrar su bolso sin dejar de mirar al lugar en el que -a escasos centímetros de ella-, se encontraba la protagonista de 'El Príncipe', que vivió un mediático romance en verano de 2024 con el jinete justo después de su polémica ruptura con María José Suárez tras una infidelidad con una transexual colombiana llamada Valeri Cuéllar.

Mientras tanto, una Hiba muy nerviosa -consciente de que todas las miradas estaban puestas en ver si se saludaría o no con la hija de Laura Valenzuela- decidía poner 'tierra de por medio' y abandonar el lugar para charlar con una de las personas organizadoras del estreno, antes de posar en el photocall sin hacer declaraciones sobre el incómodo momento vivido con Lara.

Un estreno en el que ambas coincidieron además con otra de las ex de Escassi, Sheila Casas, que ha pasado página 4 meses después de su ruptura con el andaluz, y como no podía ser de otra manera estuvo al lado de su hermano Mario en una noche muy especial en la que destacó la ausencia de Melyssa Pinto cuando muchos pensaban que la pareja oficializaría su relación posando juntos por primera vez.

