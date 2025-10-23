Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Marta Pombo y Luis Zamalloa, en un photocall. E. P.

«Mi hermana necesita un descanso. A ver si le dejan en paz»

Marta Pombo celebra su tercer aniversario de bodas con Luis Zamalloa y envía un emotivo mensaje pidiendo respeto para María, embarazada de siete meses, mientras su familia disfruta de una etapa «muy dulce»

E. P.

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:35

Comenta

Viviendo uno de los momentos más felices de su vida, Marta Pombo y Luis Zamalloa se dejaron ver este miércoles 22 de octubre en el evento anual RABAT Magnificent. Tras celebrar su tercer aniversario de bodas y el cumpleaños de su hija mayor, la pareja apareció sonriente, reflejando la etapa tan dulce que atraviesan.

«Contamos con ayuda para poder sobrevivir», explicaba Marta al ser preguntada por la celebración del aniversario, y revelaba que «el domingo hicimos una escapadita solos».

Sobre su familia numerosa, ambos compartieron que las pequeñas «están súper bien y sanas, que es súper valioso porque hemos salido de varios virus», antes de abordar la situación que ha afectado a su hermana María Pombo esta semana.

Cansada de los ataques que ha recibido María, Marta envió un mensaje en su defensa: «Me da mucha pena mi hermana, entra en polémicas solo por ser quién es. Lo de Laura Escanes me ha dado muchísima pena porque mezclar el bullying con una polémica ya pasada no tiene sentido».

La influencer explicó que María necesita un descanso debido a su embarazo de siete meses, los sustos que tuvo con Vega y una enfermedad degenerativa que cada brote afecta irreversiblemente. Marta pidió que «la dejen un poquito en paz» y se emocionó al destacar que «el nombre de María Pombo genera muchísima controversia y visibilidad», por lo que no es justo que se aprovechen de ello, llegando incluso a convertirse en acoso.

Más relajada, Marta confesó que le gustaría que su hermana y Pablo se fueran a vivir una temporada a Miami para tener su propia aventura. También avanzó que la nueva temporada de Pombo sorprenderá a los seguidores con «mucha evolución de personajes».

