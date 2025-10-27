Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El gran cambio de vida de Montoya: «Me ha gustado la ciudad»

La relación de Anita Williams y José Carlos Montoya vuelve a estar en el punto de mira

E. P.

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:07

Comenta

Cuatro meses después de su ruptura definitiva a su regreso de 'Supervivientes', la relación de Anita Williams y José Carlos Montoya vuelve a estar en el punto de mira por un comentadísimo acercamiento que deja entrever que su reconciliación estaría cada vez más cerca tras disfrutar de un fin de semana juntos en un hotel de Barcelona.

A pesar de que ambos echan balones fuera y niegan el acercamiento amoroso asegurando que son solo amigos, la catalana era sorprendida en el concierto de despedida de Andy y Lucas el pasado 10 de octubre hablando con el de Utrera, al que tendría memorizado en el móvil como «el amor de mi vida».

En un momento complicado a la espera de los resultados de una biopsia después de que le hayan detectado varios bultos en el pecho, Anita ha reaccionado visiblemente molesta a los rumores de reconciliación, asegurando que aunque sigue enamorada de Montoya, no es cierto que hayan decidido darse una segunda oportunidad porque todavía tienen mucho que sanar por separado.

Mientras tanto, y al margen del delicado trance que está viviendo la influencer, el de 'La Isla de las Tentaciones' ha decidido cambiar radicalmente de vida y tras superar los problemas de salud mental que hicieron que se alejase del foco mediático tras 'Supervivientes' deja Utrera para probar suerte en Madrid.

Un paso al frente con el que apuesta por su carrera televisiva lejos de su familia, y del que ha hablado en exclusiva a su llegada a la capital cargado de maletas: «Mira como voy, que estoy de mudanza. Vamos a venirnos para acá, para Madrid». «Estamos yendo y viniendo y me vengo de manera definitiva y nada, agradecido, me ha gustado, me ha gustado la ciudad» ha revelado sin ocultar su ilusión por su nueva vida en Madrid.

Como nos ha contado, «voy a vivir independiente, independiente, solo. No quiero compañía. Mi perrita la pobre me la he dejado en Utrera, la criatura me ha dado más pena... pero vamos».

«Nada, nada, nada» ha afirmado tajante cuando le hemos preguntado si le gustaría vivir con Anita, dejando claro que lo único que tiene con su ex es «cordialidad, paz y amor», tachando los rumores de reconciliación como «habladurías, habladurías».

