Gloria Camila, muy emocionada, se acuerda de Michu en 'Supervivientes All Stars': «Transmitía luz»

«Le he dicho, tenemos que hacerlo increíble, Jose, admite

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:40

Un mes después de su llegada a Honduras, Gloria Camila y Jessica Bueno forman una de las alianzas más fuertes de 'Supervivientes All Stars 2025'. Inseparables -aunque actualmente la modelo está cumpliendo un castigo de 48 horas en 'Playa Armonía', durante la gala de este jueves se reencontrará con la hija de José Ortega Cano- han hecho frente común contra los chicos de su grupo, Alejandro Albalá, Iván González, Noel Bayarri y Carlos Alba, y no han dudado en echarles en cara que, además de hablar sobre ellas a sus espaldas y no hacer nada, intentan subestimarlas sin valorar su esfuerzo diario para pescar y conseguir alimentos en unas condiciones extremas en las que lo están pasando realmente mal.

Al margen de su guerra contra sus compañeros, la ex de Kiko Rivera y la tía de Rocío Flores también tienen tiempo para sincerarse y revelar cómo es su vida fuera del reality. En esta ocasión, bajo la luz de la luna, han hablado de lo importantes que son sus hermanos para ellas. Jessica se ha sincerado sobre su relación con su hermano Manuel Bueno -cinco años mayor que ella- reconociendo que aunque es un gran apoyo «es como que cada uno está en su vida y damos por hecho que siempre vamos a estar ahí». Aquí me estoy dando cuenta de que eso es un error y quiero cambiarlo cuando salga« ha confesado, convencida a disfrutar de más momentos con él cuando regrese a casa.

Un momento en el que Gloria ha revelado que siempre le recuerda a José Fernando la importancia de llevarse bien entre los hermanos. «Mira, yo esta conversación la tengo mucho con mi hermano. Le he dicho, tenemos que hacerlo increíble, Jose. Al final, el día de mañana, por desgracia, cuando falten nuestros padres o nuestros abuelos, vamos a quedarnos tú y yo. Somos lo único real que vamos a tener en la vida y tenemos que estar unidos siempre», ha expresado, apuntando que «con mi hermano pequeño igual», haciendo referencia a José María, hijo de Ortega Cano y Ana María Aldón.

Una conversación en la que no ha podido evitar acordarse de la que fuera su cuñada, Michu, que falleció el pasado 7 de julio a los 33 años por un problema congénito de corazón: «La echo mucho de menos. Ella siempre estaba pendiente de mí, transmitía luz, me animaba a seguir adelante y me decía que escribiera si lo necesitaba. »Sé que desde donde esté me estará viendo y sé que estaría gozándose este concurso conmigo. Estaría a tope además« ha comentado emocionada.

