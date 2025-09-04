Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Giorgio Armani. E. P.

Giorgio Armani muere a los 91 años

Según ha informado el Grupo Armani con «con infinita tristeza» por la muerte de su creador, fundador y «fuerza motriz incansable»

E. P.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:10

La moda italiana llora hoy el fallecimiento del diseñador Giorgio Armani a los 91 años de edad, según ha informado el Grupo Armani con «con infinita tristeza» por la muerte de su creador, fundador y «fuerza motriz incansable».

El Señor Armani, como siempre fue llamado con respeto y admiración por empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos en curso y futuros.

A lo largo de los años, Giorgio Armani construyó una visión que se expandió desde la moda hacia todos los aspectos de la vida, anticipándose a los tiempos con extraordinaria claridad y pragmatismo.

El diseñador tenía una curiosidad inagotable y una profunda atención al presente y a las personas. En este recorrido, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de conectar con todos.

«Siempre atento a las necesidades de la comunidad, estuvo activo en múltiples frentes, en especial apoyando a su amada Milán», añade la compañía.

Giorgio Armani es una empresa con 50 años de historia. Desde el grupo destacan que la independencia -de pensamiento y de acción- fue siempre el sello personal del diseñador. La compañía es, hoy y siempre, el reflejo de ese espíritu. Su familia y sus empleados llevarán adelante el Grupo, en respeto y continuidad de estos valores.

La capilla ardiente se instalará desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre, y permanecerá abierta de 09:00 a 18:00 horas, en Milán, dentro del Armani/Teatro. Conforme a los deseos expresos de Giorgio Armani, el funeral se celebrará en privado.

