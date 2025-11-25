Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chiara Ferragni. E. P.

La Fiscalía solicita un año y ocho meses de prisión para Chiara Ferragni por estafa agravada en el 'caso Pandoro'

La influencer insiste en su buena fe mientras el proceso, seguido bajo procedimiento abreviado, avanza hacia una decisión final

E. P.

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:50

Comenta

Este martes, 25 de noviembre, Chiara Ferragni compareció ante el Tribunal de Milán para afrontar la acusación de estafa agravada relacionada con el conocido 'caso Pandoro'. La Fiscalía ha solicitado una pena de un año y ocho meses de prisión, argumentando que en las campañas promocionales de 2021 y 2022 se aseguraba que la compra de dulces navideños y huevos de Pascua contribuiría a recaudar fondos para el Hospital Regina Margherita de Turín, cuando en realidad la donación no dependía de las ventas realizadas.

Ferragni acudió acompañada de dos colaboradores también investigados. Durante su intervención ante el juez, sostuvo que actuó de buena fe y recordó que ya ha abonado más de tres millones de euros en concepto de resarcimiento, además de la multa administrativa impuesta. La situación ha generado una amplia repercusión mediática que afecta tanto a su imagen como a sus proyectos empresariales.

El proceso se está desarrollando mediante procedimiento abreviado, lo que permitiría reducir la eventual pena en caso de condena. La resolución no será inmediata: la vista se reanudará el 19 de diciembre, fecha en la que la defensa de la influencer presentará sus argumentos antes del fallo final.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identificado y enterrado el hombre hallado muerto en Monterrubio de Armuña
  2. 2 Un salmantino, entre los diez fugitivos más buscados por la Policía
  3. 3 Un hombre de 83 años aparece sin vida en su casa de la avenida de Villamayor
  4. 4 Susto en el Corrillo: trasladan al Hospital a una mujer tras una aparatosa y sangrienta caída
  5. 5 El Gobierno propone a la salmantina Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en sustitución de García Ortiz
  6. 6 «Suelo dormir en mi coche, es una manera de vivir»
  7. 7 Detenido un fugitivo en su casa tras meses sin salir a la calle eludiendo el ingreso en prisión
  8. 8 El mapa de la red futura de AVE aísla a Salamanca en contra de la Unión Europea
  9. 9 Un coche atropella a una septuagenaria en un paso de peatones de Ciudad Rodrigo
  10. 10 50 años de un rocambolesco robo aún no resuelto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Fiscalía solicita un año y ocho meses de prisión para Chiara Ferragni por estafa agravada en el 'caso Pandoro'

La Fiscalía solicita un año y ocho meses de prisión para Chiara Ferragni por estafa agravada en el &#039;caso Pandoro&#039;