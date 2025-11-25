La Fiscalía solicita un año y ocho meses de prisión para Chiara Ferragni por estafa agravada en el 'caso Pandoro' La influencer insiste en su buena fe mientras el proceso, seguido bajo procedimiento abreviado, avanza hacia una decisión final

Este martes, 25 de noviembre, Chiara Ferragni compareció ante el Tribunal de Milán para afrontar la acusación de estafa agravada relacionada con el conocido 'caso Pandoro'. La Fiscalía ha solicitado una pena de un año y ocho meses de prisión, argumentando que en las campañas promocionales de 2021 y 2022 se aseguraba que la compra de dulces navideños y huevos de Pascua contribuiría a recaudar fondos para el Hospital Regina Margherita de Turín, cuando en realidad la donación no dependía de las ventas realizadas.

Ferragni acudió acompañada de dos colaboradores también investigados. Durante su intervención ante el juez, sostuvo que actuó de buena fe y recordó que ya ha abonado más de tres millones de euros en concepto de resarcimiento, además de la multa administrativa impuesta. La situación ha generado una amplia repercusión mediática que afecta tanto a su imagen como a sus proyectos empresariales.

El proceso se está desarrollando mediante procedimiento abreviado, lo que permitiría reducir la eventual pena en caso de condena. La resolución no será inmediata: la vista se reanudará el 19 de diciembre, fecha en la que la defensa de la influencer presentará sus argumentos antes del fallo final.