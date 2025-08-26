Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. E.P.

Fallece Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, a los 88 años

Su compañero Ramón Arcusa lo ha confirmado: «Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos«, ha añadido.

La Gaceta

Martes, 26 de agosto 2025, 14:13

El músico Manolo de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes, 26 de agosto, a los 88 años, una triste noticia que ha comunicado su compañero Ramón Arcusa. «Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy», ha dicho en su perfil oficial de X, antes Twitter. «No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma del dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos», ha añadido.

Dúo Dinámico, grupo formado en 1958, está considerado como uno de los grupos pioneros y más influyentes del pop español, así como precursores del fenómeno fan en la década de 1960. Entre sus temas más conocidos destacan Quince años tiene mi amor, Quisiera ser, Amor de verano y Resistiré.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un coche se precipita desde la A-66 a la N-630 desde unos 7 metros de altura y hay una víctima mortal y cuatro heridos
  2. 2 Violenta pelea de pareja en Delicias: tortazos, arañazos, intento de estrangulamiento, golpes con una lámpara y enjuague bucal en los ojos
  3. 3 El pasajero de un bus Salamanca-Alba se masturba rodeado de adolescentes «porque se aburría»
  4. 4 Así es el nuevo bulevar del recinto ferial: «Será un referente nacional e internacional»
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6 Controlado un incendio de alto riesgo junto a El Pinar de Alba
  7. 7 La gran esperanza ante la calvicie: ¿Será posible recuperar el pelo perdido?
  8. 8 ¿Dónde se podrá parar el coche cerca de los colegios este curso?
  9. 9 El pueblo de Salamanca que ofrece una ruta por sus característicos lagares y tumbas antropomorfas
  10. 10 Todo preparado para el inolvidable atardecer que regalará Marte: cielo rojo y naranja para despedir el verano

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Fallece Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, a los 88 años

Fallece Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, a los 88 años