Fallece Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, a los 88 años
Su compañero Ramón Arcusa lo ha confirmado: «Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos«, ha añadido.
La Gaceta
Martes, 26 de agosto 2025, 14:13
El músico Manolo de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes, 26 de agosto, a los 88 años, una triste noticia que ha comunicado su compañero Ramón Arcusa. «Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy», ha dicho en su perfil oficial de X, antes Twitter. «No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma del dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos», ha añadido.
Dúo Dinámico, grupo formado en 1958, está considerado como uno de los grupos pioneros y más influyentes del pop español, así como precursores del fenómeno fan en la década de 1960. Entre sus temas más conocidos destacan Quince años tiene mi amor, Quisiera ser, Amor de verano y Resistiré.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.