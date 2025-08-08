Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Manolete.

Fallece 'Manolete' y deja un gran vacío en la radio deportiva

En 2020, se retiró definitivamente del periodismo tras varios años batallando contra el párkinson

La Gaceta

Viernes, 8 de agosto 2025, 08:29

Manuel Esteban Fernández, popularmente conocido como Manolete, ha fallecido este jueves a los 68 años de edad. Un periodista de raza, auténtica institución tanto de la Cadena SER como del Diario AS, que se hizo muy conocido por ser pionero en el mercado de fichajes.

Fue una de las voces más reconocidas de la radio deportiva española gracias a su cercanía y su carácter campechano que conectó siempre muy bien con los oyentes.

Su desaparición deja un vacío notable en el periodismo deportivo español, al que dedicó casi cuatro décadas con una mezcla de tenacidad, estilo inconfundible y una pasión desbordada por el Atlético de Madrid.

En 2020, Manolete se retiró definitivamente del periodismo tras varios años batallando contra el párkinson. En sus últimas apariciones ya se le veía afectado por la enfermedad, que él mismo atribuyó también a un hábito que nunca logró dejar: «No fumar es mi gran reto», llegó a escribir en redes.

