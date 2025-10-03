Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de Javier Manrique. EP

Fallece el actor Javier Manrique, destacado por su papel en Camera Café

Era natural de Perú y tenía 56 años

E.P.

Viernes, 3 de octubre 2025, 17:00

Comenta

Semanas después de los inesperados fallecimientos de Verónica Echegui y Eusebio Poncela, el mundo de la interpretación de nuestro país vuelve a vestirse de luto con la muerte a los 56 años del popular actor Javier Manrique, recordado por su personaje de Lorenzo en la serie 'Camera Café', y por sus papeles de secundario de lujo en algunas de las películas más conocidas de Álex de la Iglesia, como 'El día de la bestia' o 'Las brujas de Zugarramurdi'.

Ha sido la Academia de Cine la que ha comunicado la triste noticia este jueves a través de un comunicado publicado en su cuenta de 'X' días, días después del fallecimiento del intérpreta, al que la directora Aitana Galán homenajeó en redes sociales el pasado 30 de septiembre, recordando sus inicios en el mundo del cine.

Nacido en Perú, Javier Sáez de Lafuente -su verdadero nombre- participó en algunas de las series más importantes de nuestro país desde finales de los 80: 'Farmacia de Guardia', 'La casa de los líos', 'A las once en casa', 'Turno de oficio', 'Este es mi barrio', 'Hospital Central', 'Centro médico', o 'Camera Café', donde dio vida al popular personaje de Lorenzo.

Una carrera que también fue prolífica en cine, donde actuó en películas como 'Todo es mentira' -con Penélope Cruz-, 'Más que amor frenesí' y donde se ganó un hueco en las películas del director Álex de la Iglesia, con roles secundarios en 'El día de la bestia', 'Las brujas de Zagarramurdi', y 'Mi gran noche' (2015).

En los últimos años Javier dejó a un lado la interpretación para centrarse en su faceta de representante de actores con su propia agencia, Manrique Management, llevando la carrera de jóvenes promesas como Marco Cáceres.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor que arrolló mortalmente a Elena Rodríguez en Comuneros, condenado a un año de prisión y retirada del carné
  2. 2 Rafa Nadal ya está en Salamanca
  3. 3 La puja mínima por un mítico y céntrico hotel de Salamanca con 58 años de historia: 2,8 M&euro;
  4. 4 Investigado un vecino por colocar un cable y provocar lesiones en el cuello a un motorista en Anaya de Alba
  5. 5 Llamativo incendio en Béjar a primera hora en una zona de difícil acceso
  6. 6 Trasladada al Hospital tras ser atropellada en el paseo de Canalejas
  7. 7 Fuerte repercusión de la huelga de médicos en el Hospital
  8. 8 El privilegiado rincón salmantino que regala unas vistas de ensueño en cualquier momento del año
  9. 9 Una interna de la cárcel de Topas manda al hospital a un funcionario por un fuerte puñetazo en la nariz
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 2 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Fallece el actor Javier Manrique, destacado por su papel en Camera Café

Fallece el actor Javier Manrique, destacado por su papel en Camera Café