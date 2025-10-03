Fallece el actor Javier Manrique, destacado por su papel en Camera Café

E.P. Viernes, 3 de octubre 2025, 17:00 Comenta Compartir

Semanas después de los inesperados fallecimientos de Verónica Echegui y Eusebio Poncela, el mundo de la interpretación de nuestro país vuelve a vestirse de luto con la muerte a los 56 años del popular actor Javier Manrique, recordado por su personaje de Lorenzo en la serie 'Camera Café', y por sus papeles de secundario de lujo en algunas de las películas más conocidas de Álex de la Iglesia, como 'El día de la bestia' o 'Las brujas de Zugarramurdi'.

Ha sido la Academia de Cine la que ha comunicado la triste noticia este jueves a través de un comunicado publicado en su cuenta de 'X' días, días después del fallecimiento del intérpreta, al que la directora Aitana Galán homenajeó en redes sociales el pasado 30 de septiembre, recordando sus inicios en el mundo del cine.

Nacido en Perú, Javier Sáez de Lafuente -su verdadero nombre- participó en algunas de las series más importantes de nuestro país desde finales de los 80: 'Farmacia de Guardia', 'La casa de los líos', 'A las once en casa', 'Turno de oficio', 'Este es mi barrio', 'Hospital Central', 'Centro médico', o 'Camera Café', donde dio vida al popular personaje de Lorenzo.

Una carrera que también fue prolífica en cine, donde actuó en películas como 'Todo es mentira' -con Penélope Cruz-, 'Más que amor frenesí' y donde se ganó un hueco en las películas del director Álex de la Iglesia, con roles secundarios en 'El día de la bestia', 'Las brujas de Zagarramurdi', y 'Mi gran noche' (2015).

En los últimos años Javier dejó a un lado la interpretación para centrarse en su faceta de representante de actores con su propia agencia, Manrique Management, llevando la carrera de jóvenes promesas como Marco Cáceres.

Temas

Perú

Cine