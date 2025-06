Fabiola Martínez responde rotunda al ataque de Gabriela Guillén a Bertín Osborne diciendo que es un «cero» como padre

E. P. Madrid Jueves, 12 de junio 2025, 11:51 Comenta Compartir

Demostrando una vez más su lado más solidario, Fabiola Martínez acudió este miércoles a la IX Cena Benéfica de la Fundación Querer, impulsada por Pilar García de la Granja, cuyo objetivo es apoyar la educación, investigación y concienciación social sobre niños con necesidades especiales derivadas de trastornos neurológicos y del lenguaje.

El evento reunió a varias personalidades conocidas, como Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo, Patricia Pardo, Christian Gálvez, Pablo Alborán o Joaquín Prat. En esta ocasión, la exmujer de Bertín Osborne se pronunció por primera vez sobre las recientes críticas de Gabriela Guillén, quien calificó al cantante como «un cero como padre», al menos en relación con su hijo.

«¿Por qué os empeñáis en crear este triángulo de las Bermudas...?» preguntó Fabiola, dejando claro que no se siente cómoda abordando el tema de la paraguaya. Sin embargo, fue tajante al referirse a cómo es Bertín con los hijos que tienen en común, Kike y Carlos: «Le conocéis bien porque lleva muchos años en sus vidas. Una persona no cambia de la noche a la mañana. Yo no opino, pero, como madre, estoy contenta». Pero, tras salir en su defensa, añadió, además, que siempre hay margen de mejora: «Yo también puedo ser mejor madre y seguro que mis hijos te dirían que puedo mejorar en algunas cosas».

Con nostalgia, recordó que los años junto a Bertín fueron maravillosos y que tiene dos hijos a los que ama profundamente. «Me da pena que, con todo lo que hago ahora, la gente solo se quede con esa sensación de que no hago nada más que hablar de él. No es verdad. Mi vida está llena de muchísimas cosas», sentenció.

Sobre su relación con las hijas de Bertín, Eugenia, Alejandra y Claudia Osborne, comentó que aunque últimamente están más distanciadas por sus ocupaciones, las quiere mucho. Sin embargo, aclaró que con ellas no se habla del padre ni de la actual pareja del artista. «A ellas les encanta verme ilusionada y haciendo cosas», afirmó, aprovechando para presentar su nueva firma de moda, Bombini, cuya primera compradora ha sido Eugenia.

Preguntada sobre si le gustaría que Kike y Carlos conocieran a su hermanito, respondió con firmeza que ha educado a sus hijos en valores de respeto y armonía, confiando en que esos principios les guiarán cuando llegue el momento.

En lo personal, la venezolana reconoció que atraviesa un momento «muy bonito, creativo y activo», aunque también algo agotada, ya que compagina la promoción de sus memorias y su faceta de coach con el lanzamiento de su marca de ropa.

«Bombini Spain significa 'bienvenido'. Esta mañana hice una sesión de fotos increíble con clientas reales, mujeres auténticas, sin filtros. Me gusta lo básico y clásico, pero con estilo adaptable a cada persona», explicó.

Por ahora no tiene planes definidos para el verano debido al trabajo, aunque piensa descansar cuando sus hijos se vayan a Sevilla y ya tiene organizado un viaje especial con Carlos, con quien busca pasar tiempo de calidad.

En cuanto al amor, Fabiola no está cerrada, pero reconoce que ahora está centrada en otros proyectos.