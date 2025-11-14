Eva González defiende la tranquilidad familiar: «Por favor... Ya vale»
La presentadora mantiene la calma ante las polémicas recientes de su ex, Cayetano Rivera
E. P.
Madrid
Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:55
Eva González vive uno de los momentos más dulces de su vida tras cumplir 45 años. La modelo y presentadora no solo celebra su estabilidad profesional, sino también una nueva historia de amor con Ignacio Llanos Macías, que le ha devuelto la ilusión.
No obstante, las controversias de Cayetano Rivera continúan en su entorno. Recientemente, el torero chocó su coche contra una rotonda, derribando dos palmeras a la entrada de su exclusiva urbanización en las afueras de Sevilla.
El incidente ha disparado rumores sobre su estilo de vida y las compañías con las que se rodea. Entre las visitas que ha recibido se encuentran su hermano Francisco y su abogado, Joaquín Moeckel. Sin embargo, ¿qué opina Eva sobre todo esto?
Siempre discreta respecto a su relación con el torero tras el divorcio, Eva ha mostrado su apoyo y ha restado importancia al suceso ante Europa Press: «No tengo nada que decir. No ha pasado nada. Lo importante ya está».
Además, se mostró indignada ante las preguntas sobre si este momento de la vida de Cayetano podría afectar la relación con su hijo: «Por favor... Ya vale. Esto no tiene ni respuesta».