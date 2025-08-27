Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El actor Eusebio Poncela. E. P.

Eusebio Poncela muere a los 79 años

El intérprete, que cumpliría 80 años el próximo 15 de septiembre, debutó en los cines en 1972 con 'La semana del asesino', de Eloy de la Iglesia

E. P.

Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:55

El actor Eusebio Poncela ha fallecido este miércoles, 27 de agosto, a los 79 años de edad en la capital madrileña según ha informado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en 'X'.

Protagonista de películas como 'La ley del deseo' de Pedro Almodóvar o 'Martín Hache', Eusebio también estuvo nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película 'Intacto'.

El intérprete, que cumpliría 80 años el próximo 15 de septiembre, debutó en los cines en 1972 con 'La semana del asesino', de Eloy de la Iglesia y su consagración llegaría siete años más tarde con 'Arrebato', de Iván Zulueta.

