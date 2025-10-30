Escassi revela que Sheila Casas no le ha felicitado en su cumpleaños «Estoy muy tranquilo. Es verdad que me he ido un poquito fuera de España porque tenía ganas de viajar y desconectar», indicó

E.P. Jueves, 30 de octubre 2025, 11:27 Comenta Compartir

Después de semanas alejado del foco mediático, y recién cumplidos los 52 años -que celebró de viaje en Colombia con un grupo de amigos el pasado lunes 27 de octubre- Álvaro Muñoz Escassi no se ha perdido el estreno de la obra de Terelu Campos, 'Santa Lola' -producida por su ex Lara Dibildos- en el Teatro Calderón de Madrid.

Una reaparición en la que ha estado acompañado por su hija Anna Barrachina y en la que, más relajado que nunca, se ha sincerado sobre el momento de transición personal que está viviendo tras su ruptura con Sheila Casas, revelando cómo es su relación actual con la hermana de Mario Casas y confesando si quiere volver a enamorarse.

«Estoy muy tranquilo. Es verdad que me he ido un poquito fuera de España porque tenía ganas de viajar y desconectar. Y estoy muy tranquilo, estoy muy bien. Me operé del menisco derecho y ahora me tengo que operar del izquierdo. Estoy muy mayor» nos ha contado entre risas, asegurando que a pesar de todo «siempre estoy abierto al amor. Yo soy muy amoroso».

Y es que como desvela, en estos momentos no tiene el corazón ocupado porque «llevo un tiempo muy pensativo. Vine de 'Supervivientes' tocado. Vine tocado, vine dándole muchas vueltas a la vida y es verdad que estoy... Paso mucho tiempo solo, que me encanta».

Ese fue uno de los motivos del fin de su noviazgo con Sheila, a la que ha 'justificado' después de no haberle felicitado en su cumpleaños, dejando entrever que es mejor así porque parece que todavía siente algo por ella: «Sheila no me ha felicitado, pero porque es despistadísima y no se ha acordado que es mi cumpleaños. Buen rollo con ella. Yo la conozco muy bien, yo la conozco muy bien y me... ¿Sabes lo que pasa? Que si me felicita, pues ya... me pongo yo así como nervioso y tal, ¿vale? Y ella lo hace por mí. Ella lo hace por mí». «Claro, es que tú imagínate que me felicita, Sheila, pues yo... Uff...» ha añadido enigmático.

Quién si le ha felicitado es otra de sus ex, Hiba Abouk, con la que tiene muy buen rollo desde su ruptura; de ahí que haya aclarado que no hubo ningún tipo de encuentro tenso en un photocall entre la actriz y Lara Dibildos, apuntando que «es imposible. Cuando son relaciones o situaciones que ya han pasado, de gente que te quieren, es imposible. Es imposible que pasara».

Temas

Colombia