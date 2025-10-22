El emotivo reencuentro entre Iván González y Teresa Bass tras 50 días separados: «Nunca hemos estado tan lejos el uno del otro» El concursante vivió uno de los momentos más emotivos de la gala de 'Tierra de nadie' al abrazar a su novia tras su expulsión y confesar cuánto la había extrañado

E. P. Madrid Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:52 Comenta Compartir

Tras su expulsión de 'Supervivientes All Stars 2025' el pasado jueves y prolongar su estancia en Honduras hasta el domingo para enfrentarse a Gloria Camila en el 'puente de la concordia', Iván González ya se encuentra en España. Este martes reapareció en el plató del reality durante la gala de 'Tierra de nadie', protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche.

Después de 50 días separados, el gaditano se reencontró con su novia Teresa Bass, algo que minutos antes le confesaba a Jorge Javier Vázquez: «Es lo que más estoy deseando. Estoy súper nervioso, pensando solo en ese momento, he dejado de pensar en comida».

«Nunca hemos estado separados más de tres días y estos 50 días se me han hecho eternos, te lo prometo, pero es una victoria porque lo necesitaba», admitió Iván, revelando que a veces «querer también es desaparecer en el momento justo y echar de menos». Reconoció que esta distancia le permitió darse cuenta de que Teresa «es la fuerte de la relación».

Tras estas palabras, Teresa entró en la sala y ambos se fundieron en un abrazo eterno, rompiendo a llorar mientras se repetían cuánto se quieren y cuánto se han echado de menos durante casi dos meses.

Sentada sobre las rodillas de Iván y sin dejar de abrazarlo, la influencer le preguntó cómo podía seguir tan guapo después de todo lo vivido. Él, encantado, la llenó de caricias y confesó que se había acordado de ella «cada día» mientras permanecía en el reality.