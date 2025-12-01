«Ha sido muy duro» El duque de Arjona, Cayetano Martínez de Irujo, revela en exclusiva a ¡HOLA! que sus problemas de salud le obligaron a cancelar el funeral anual en honor a su madre y aplazar su viaje de boda tras sufrir una grave infección después de su operación de espalda

Las alarmas sobre el estado de salud de Cayetano Martínez de Irujo se encendieron el pasado 20 de noviembre, cuando, por primera vez desde el fallecimiento de la duquesa de Alba en 2014, el jinete tuvo que cancelar el tradicional funeral que organiza cada año en memoria de su madre en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla.

Según informó 'Informalia', el duque de Arjona atravesaba momentos difíciles. Poco antes de su boda con Bárbara Mirjan, celebrada el 4 de octubre en Sevilla, fue sometido a una operación de espalda. Aunque inicialmente su recuperación parecía ir sobre ruedas, días después de la ceremonia sufrió una infección que le provocó dolores tan intensos que llegó a pensar en «tirar la toalla».

En declaraciones exclusivas a la revista ¡HOLA!, Cayetano se ha sincerado sobre este delicado trance, describiendo la situación como «grave» y confirmando que todavía se encuentra en recuperación, lo que incluso le obligó a cancelar su luna de miel.

«Todo fue fenomenal tras la operación en septiembre, pero después del 'sí, quiero' con Bárbara comenzaron unos dolores inhumanos en la espalda a causa de una infección. He pasado unos días terribles. No solo a nivel físico, sino también psicológico. Llevo catorce operaciones en los últimos ocho años y ha sido muy duro», confesó el duque, resignado al afirmar que «esta ha sido mi luna de miel».

A pesar de necesitar aún «unos días más y mucha tranquilidad» para recuperarse, Cayetano asegura que en cuanto su salud se lo permita retomará los planes de viaje con su esposa y celebrará la misa en memoria de su madre.