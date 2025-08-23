Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Diego Simeone y Carla Pereyra. E.P.

Diego Simeone y Carla Pereyra, cómplices y radiantes de amor

Han aprovechado unos días para desconectar

E.P.

Sábado, 23 de agosto 2025, 12:34

Tras haberse instalado una temporada en Los Ángeles para competir en el Mundial de Clubes, Diego Simeone y su familia han regresado a Madrid. Ahora, el entrenador argentino se prepara para el inicio de temporada del Atlético de Madrid, centrado en llevar al equipo a lograr sus mayores éxitos.

Disfrutando de unos días de descanso en la capital, el entrenador de fútbol y su esposa, la modelo Carla Pereyra, han aprovechado unos días para desconectar y que mejor manera que con un agradable paseo por las calles del centro de la ciudad, luciendo muy cómplices y radiantes de amor, demostrando que su relación, de más de diez años, sigue siendo una de las más sólidas del mundo del deporte.

Para la ocasión, el entrenador eligió un look casual, con pantalón corto, camiseta y calzado deportivo, complementado con unas gafas de sol. Por su parte la modelo volvió a demostrar que es una mujer elegante en todas sus versiones con un pantalón vaquero en color blanco y una blusa en color beige. En cuanto a los complementos, Carla eligió gafas de sol, bolso marrón y zapatos planos.

Antes de que el argentino prepare a su equipo para afrontar la próxima temporada, la pareja decidía aprovechar estos días en Madrid para disfrutar de lo que queda del verano juntos y seguir sumando momentos a su historia de amor.

Diego Simeone y Carla Pereyra, cómplices y radiantes de amor