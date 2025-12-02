«Ha hecho mucho daño a la monarquía y a su hijo y a su nieta» La periodista Ana Rosa Quintana critica duramente el vídeo del Emérito pidiendo apoyo a Felipe VI, asegurando que debería hablar primero con su hijo antes de buscar protagonismo

E. P. Madrid Martes, 2 de diciembre 2025, 09:27

Ana Rosa Quintana se pronunció con dureza este lunes sobre el último paso del Rey Juan Carlos, que difundió un vídeo para promocionar sus memorias 'Reconciliación' y pedir a los jóvenes españoles apoyo a su hijo, el Rey Felipe VI.

Durante la gala de los Óscar del Turismo en el Teatro Albéniz de Madrid, la periodista no dudó en calificar el gesto del Emérito como perjudicial: «Hombre, después de escribir el libro, ¿qué quieres que te diga? Lo que debería hacer verdaderamente es, si quiere volver a España, hablarlo con su hijo y dejar de tributar en Arabia Saudí», afirmó.

Quintana subrayó que, aunque Juan Carlos «tiene derecho a pedir perdón», sus acciones recientes «han hecho mucho daño a la monarquía y a su hijo y a su nieta». Además, al ser preguntada sobre la posibilidad de entrevistar al Emérito en España, tras sus apariciones en medios franceses, concluyó demoledora: «Si me dijera la verdad…».

Su declaración se produce después de que Juan Carlos buscara reivindicar su legado y su figura histórica, asegurando que sus memorias muestran la historia reciente de España «sin distorsiones interesadas» y pidiendo a los jóvenes que apoyen a Felipe VI en su labor de unir a todos los españoles. La Casa Real, sin embargo, no habría sido informada de la grabación y no considera el mensaje «oportuno ni necesario».