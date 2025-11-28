Crecen los problemas para Bertín Osborne: posible demanda de Gabriela Guillén Hablará en '¡De Viernes!' de cómo está relación con el cantautor

Cansada de no tener noticias de Bertín Osborne, Gabriela Guillén reaparecerá en '¡De viernes!' para hablar del punto en el que se encuentra su relación con el artista y de los pasos que va a dar en las próximas semanas tras no recibir respuesta al convenio regulador que le ha propuesto.

«Cuando le escribo no contesta. Le he mandado el convenio regulador hace tiempo y no lo ha firmado. Ya no puedo más, lo siguiente será una demanda», dice la fisioterapeuta en la entrevista previa que ha concedido al programa.

Guardando silencio para no desvelar ningún detalle que hará público desde plató, Gabriela se ha dejado ver ante las cámaras de Europa Press en exclusiva y ha preferido no hacer ninguna declaración al respecto.

De esta manera, la empresaria ha evitado opinar sobre el porqué Bertín no ha firmado el convenio regulador y también se ha guardado su opinión respecto a las palabras que Eugenia Osborne tuvo hacia ella hace unas semanas en el mismo plató.

