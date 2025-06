«No conozco a Georgina Rodríguez y esa ostentación no va conmigo»

E. P. Madrid Jueves, 12 de junio 2025, 11:55 Comenta Compartir

Fiel a su compromiso con Pilar García de la Granja y la Fundación Querer desde sus inicios, Eugenia Martínez de Irujo no quiso faltar este miércoles a la IX Cena Benéfica anual de la ONG, dedicada a ayudar a niños con necesidades especiales derivadas de trastornos neurológicos y del lenguaje, así como a sus familias.

Acompañada por su marido, Narcís Rebollo, la duquesa de Montoro mostró simpatía ante los fotógrafos. Tras coincidir horas antes con Georgina Rodríguez en la fiesta del décimo aniversario de Netflix en España, Eugenia no dudó en expresar su opinión sobre la mujer de Cristiano Ronaldo: «Había muchísima gente y no hablé con ella. No la conozco. Es que es mi anti... No sé. Es como... La ostentación está tan enorme».

Aclaró con respeto que, aunque no conoce a Georgina personalmente, la imagen que proyecta en su documental no va con ella. Por otro lado, sí coincidió con la representante de la influencer, quien le pareció «una chica muy simpática».

En otro orden de cosas, Eugenia confirmó que no será la madrina de boda de su hermano Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, porque «lo lógico es que sea su hija Amina». Sobre el evento, que tendrá lugar el próximo 3 de octubre en Sevilla, confesó que aún no tiene vestido ni está nerviosa, ya que «quedan más de tres meses» y todavía no han llegado las invitaciones.

Por primera vez, su esposo Narcís también habló con los medios y se mostró entusiasta ante la reaparición de Raphael, que este domingo actuará en el Teatro Romano de Mérida tras superar una enfermedad: «Está deseando volver a los escenarios. Además, ha recibido la gran noticia de ser reconocido como la personalidad del año en los Latin Grammys, lo cual es muy importante. Raphael tiene talento, profesionalismo y disciplina. Vale la pena volver a verle».