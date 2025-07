Así ha sido el cómplice encuentro entre el rey y Carlos Alcaraz tras su derrota en Wimbledon

E. P. Madrid Lunes, 14 de julio 2025, 14:01 Comenta Compartir

El Rey Felipe VI ha mostrado una vez más su firme apoyo al deporte español y, en particular, a Carlos Alcaraz, al viajar este domingo a Londres para presenciar en directo la final de Wimbledon entre el tenista murciano y el italiano Jannik Sinner. Don Felipe ocupó un lugar en el palco de honor junto a los Príncipes de Gales y sus hijos, con quienes compartió momentos de cercanía y complicidad que no pasaron desapercibidos ante las cámaras.

A pesar del esfuerzo de Alcaraz, el partido concluyó con la victoria de Sinner en cuatro sets, lo que impidió al español revalidar el título que había conquistado en las dos ediciones anteriores de este emblemático torneo de la ATP.

Tras recibir el trofeo de finalista, Carlos Alcaraz quiso agradecer de forma especial la presencia del Rey: "No quiero irme sin darle las gracias al Rey de España. Es para mí un honor que haya volado hasta Londres para estar aquí", expresó emocionado ante un público que respondió con calurosos aplausos.

El joven tenista, de 22 años, reflexionó también sobre su evolución en la temporada: "Es duro perder una final, pero estoy muy feliz con todo lo que he conseguido este año. Empecé a disfrutar en la pista gracias a mi equipo y a mi familia. Sin ellos no podría estar aquí. Esto es un viaje increíble. Vamos a seguir disfrutando. Volveré a Wimbledon, es uno de los torneos más maravillosos, me siento como en casa cada vez que vengo. Esta pista es preciosa", añadió.

Entre el público asistente, además de miembros de la realeza británica y el Rey de España, se encontraban figuras internacionales como Matthew McConaughey, Nicole Kidman o Anna Wintour.

Una vez finalizado el encuentro, Don Felipe se dirigió a los vestuarios para felicitar personalmente a Alcaraz, reconociendo su esfuerzo, su talento y su entrega. La Casa Real compartió imágenes del momento a través de sus redes sociales, en las que se aprecia la cálida relación entre el Monarca y el tenista, visiblemente agradecido y sonriente.

"El Rey ha felicitado a Carlos Alcaraz tras la final de Wimbledon 2025 por su gran participación en el torneo. ¡Gracias, Carlos Alcaraz! Has hecho que disfrutemos de otra final vibrante dando lo mejor de ti", escribía la Casa de Su Majestad junto a las fotografías del emotivo encuentro.