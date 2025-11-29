«Ahora mismo estoy al cien por cien de amor y todo lo que no aporta se aparta» Makoke se ha pronunciado sobre sus planes de boda y su futuro proyecto profesional

Tras enterarse de que su nuera, Marina Romero, padece una enfermedad que mantiene en vilo a toda su familia, Makoke decidió cancelar su boda con Gonzalo el pasado septiembre. Actualmente, la colaboradora está totalmente centrada en su familia y ha asegurado que retomará los preparativos del enlace cuando todo vuelva a la normalidad.

Así lo explicó Makoke al ser preguntada sobre si ha reanudado los planes para su gran día: «Ahora mismo no, todavía no, pero me imagino que pronto… ojalá pueda decirlo pronto y pongamos una fecha en breve».

Makoke también habló del nuevo proyecto profesional de Marina, Coucou Bébé, una tienda online de accesorios y juguetes infantiles. La colaboradora reveló que Marina «llevaba mucho tiempo con ese proyecto, lo que pasa es que lo había apartado».

Sobre el estado de Marina, muy discreta, Makoke se limitó a comentar que «está todo bien» y evitó dar más detalles, explicando que «no me concierne a mí decirlo y ella no quiere».

En cuanto a su relación con Gonzalo, Makoke confesó que cada día está «mejor»: «Estamos en una tónica que cada día nos superamos, en una convivencia maravillosa y ya en una compenetración que… nos conocemos tanto».

Aunque no pudieron casarse en septiembre como estaba previsto, Makoke asegura que su historia de amor «es una maravilla, está siendo increíble» y se siente afortunada «por el amor que tengo, por los hijos que tengo y por los nietos que tengo».

Haciendo balance de su vida, la colaboradora afirmó: «Ahora mismo no echo de menos a nada ni a nadie, de amor estoy al cien por cien y todo lo que no aporta se aparta, eso es muy importante».

