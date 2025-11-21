Cayetano Rivera afianza su relación con Gemma Camacho tras su ruptura con María Cerqueira La reportera y el torero disfrutan de citas y escapadas románticas, mientras la exnovia portuguesa ha pasado página y prioriza su salud tras un accidente de tráfico

E. P. Madrid Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:09

La reciente historia de amor entre Cayetano Rivera y la reportera de Mediaset Gemma Camacho ha generado gran revuelo en Portugal, país natal de la última pareja del torero, María Cerqueira Gomes. Según la prensa lusa, la expareja —que rompió en mayo tras dos años de relación discreta— habría coincidido en octubre durante la Semana de la Moda en París, lo que alimentó los rumores sobre una posible reconciliación.

Sin embargo, estos rumores se descartaron al confirmarse que Cayetano lleva tiempo viéndose con Gemma Camacho, a quien conoce desde hace años. Sus encuentros se han convertido en citas, incluida una romántica escapada reciente a Italia, mostrando que su relación se está consolidando rápidamente, aunque ambos evitan ponerle etiquetas.

La reportera ha asumido con naturalidad la expectación que rodea su relación con el torero, incluso bromeando sobre su habilidad para «torear». Por su parte, María Cerqueira ha reaccionado con tranquilidad a la nueva relación de Cayetano. Según ha informado este viernes el programa 'Vamos a ver', la portuguesa ha pasado página y asegura que la vida amorosa del torero no le preocupa. Actualmente, María está centrada en su recuperación tras un aparatoso accidente de tráfico en Sevilla, donde arrancó dos palmeras a la entrada de su urbanización.

Además, el colaborador Kike Calleja reveló que fue María quien decidió romper con Cayetano tras descubrir mensajes entre él y Gemma Camacho que le resultaron ofensivos, lo que provocó que pusiera fin a la relación de manera tajante.