Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. E.P.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, pletóricos y enamoradísimos en su primer baile como marido y mujer

Entregados, derrochando amor y complicidad al ritmo de 'You're still the one' de Shania Twain

E.P.

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:33

Comenta

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se daban el 'sí quiero' este sábado 4 de octubre en una exclusiva boda celebrada en la iglesia del Cristo de los Gitanos, donde reposan las cenizas de la madre del jinete, la inolvidable Cayetana de Alba, en presencia de sus familiares y amigos más cercanos, destacando rostros conocidos como Curro Romero -muy recuperado tras su reciente ingreso hospitalario- y Carmen Tello, Susanna Griso, Bertín Osborne, y Olivia de Borbón y Julián Porras, además de Alfonso Díez, que a punto de cumplirse 11 años de la muerte de la duquesa de Alba sigue manteniendo una maravillosa relación con los hijos de la que fuera su mujer, especialmente con el duque de Arjona.

Y aunque a su salida del templo tras convertirse en marido y mujer, Cayetano se mostró de lo más tenso ante las cámaras, pidiendo «respeto por una vez en la vida» en un momento tan especial para él, la jornada estuvo marcada por la felicidad y el amor que desprendían a raudales la pareja. Y buena prueba de ello es el vídeo que ha compartido en Instagram una de las invitadas al enlace, Carmen Lomana, del primer baile nupcial de los recién casados, en el que hubo un divertido intercambio de parejas.

Entregados, derrochando amor y complicidad al ritmo de 'You're still the one' de Shania Twain, Bárbara y Cayetano veían en primera fila a los hijos del jinete, Luis y Amina -fruto de su matrimonio con Genoveva Casanova- y, entre risas y para sorpresa de los jóvenes, les hacían gestos para que se uniesen a ellos en la pista de baile.

Un momento muy especial en el que el conde de Salvatierra y su hija continuaron el baile abrazados mientras Bárbara y Luis hacían lo propio, presumiendo de la maravillosa relación que mantienen. «Resumen de una boda preciosa llenar de amor, complicidad y alegría. Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Os deseamos toda la felicidad. Una bonita pareja» ha escrito Lomana en su post en redes sociales, en el que ha incluido un carrusel de imágenes con su nuevo novio, Antonio Gutiérrez.

No solo la socialité ha revelado cómo fue el primer baile de Cayetano y Bárbara como marido y mujer, ya que también el jinete -todavía en una nube de felicidad tras su boda- ha compartido un storie de su baile nupcial, escogiendo un momento muy especial en el que solos en la pista de baile, su esposa le dedica la famosa balada de Shania Twain que dice: «Cuando te vi por primera vez vi amor / La primera vez que me tocaste sentí amor / Y después de todo este tiempo sigues siendo el único al que amo / Parece que lo logramos / Mira hasta dónde hemos llegado, mi amor / Puede que hayamos tomado el camino largo pero sabíamos que algún día llegaríamos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra una emblemática pastelería en Salamanca: «La dedicación absoluta ha pasado factura a mi salud»
  2. 2 «Lo hago para entretenerme, no por necesidad»
  3. 3 La tienda que detiene el tiempo en pleno corazón de la ciudad: «No tenemos prisa por cerrar, aquí lo pasamos bien»
  4. 4 Un herido por arma de fuego en el barrio de El Carmen
  5. 5 Al banquillo por quitar el bastón a un varón en Béjar y pegarle con él hasta rompérselo en la cabeza
  6. 6 Vuelve a subir el precio del vacuno, pero ahora hay preocupación
  7. 7 De fugitivos en su país a amados en un pueblo salmantino: «De habernos quedado seríamos presos políticos»
  8. 8 La ordenanza de terrazas deja 15 multas en la Plaza y su entorno desde enero
  9. 9 El Salamanca UDS se afianza en playoff con su primer triunfo a domicilio (0-2)
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 5 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, pletóricos y enamoradísimos en su primer baile como marido y mujer

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, pletóricos y enamoradísimos en su primer baile como marido y mujer