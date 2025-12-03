Cayetana Guillén Cuervo: «Soy muy leal y a mí no me mueve nadie de mi lealtad con mi gente» La actriz evita hablar sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh y defiende su discreción y compromiso con sus amigos

E. P. Madrid Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:23

Íntima amiga de Amaia Montero desde hace años —tanto que la cantante es la madrina de su hijo Leo—, Cayetana Guillén Cuervo cometió un desliz en abril al revelar ante las cámaras el regreso de la donostiarra a La Oreja de Van Gogh. Aunque la noticia fue celebrada por los fans, Amaia, molesta por la filtración, decidió bloquear a la actriz hasta que la banda anunciara oficialmente la vuelta de su voz en octubre, 18 años después de su salida.

Desde entonces, Cayetana ha mantenido silencio absoluto sobre el tema, respetando el deseo de Amaia de que su círculo cercano no hable de su vida privada. Así lo dejó claro en su reaparición en la fiesta de presentación de los nuevos perfumes UFC junto a su peluquero y amigo Alberto Cerdán, cerrándose por completo a responder preguntas sobre la cantante.

«No, no voy a hablar de nada de eso. Yo estoy bien… pero sin referencia a nada», expresó conteniendo la emoción. «Tengo a mi hijo, a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos, a mi equipo, a mi chico, estoy bien, pero no te voy a contestar nada de ese tema».

Sin mencionar directamente a Amaia ni revelar si han retomado su relación, Cayetana reivindicó su fidelidad a sus amistades: «Para mí mis amigos son mi identidad y es lo más importante del mundo. Soy una persona muy, muy leal, que puedo meter la pata… Pero que soy una persona muy leal, y a mí no me mueve nadie de mi lealtad con mi gente».

A pesar de su silencio, sí dedicó un mensaje afectuoso a Amaia: «Le deseo lo mejor del mundo, con los ojos cerrados, con todo mi corazón. Todo el mundo que afronta un proyecto importante tenga lo mejor en 2026».