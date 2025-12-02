La Casa Real reacciona al vídeo del Emérito pidiendo a los jóvenes que apoyen al Rey Felipe VI: «Inoportuno e innecesario» A dos días de publicar sus memorias, el Emérito reivindica su legado y pide apoyo al reinado de Felipe VI, mientras Zarzuela considera el vídeo «innecesario»

Sorpresa este lunes cuando comenzó a circular un vídeo del Rey Juan Carlos dirigido a los jóvenes españoles, apenas 48 horas antes de que su libro de memorias, 'Reconciliación', salga a la venta en España. En él, el Emérito explica por qué ha escrito sus memorias y solicita respaldo al reinado de su hijo, el Rey Felipe VI.

En un primer momento, muchos dudaron de su autenticidad, pensando que se trataba de un montaje con inteligencia artificial, pero pronto se confirmó que era el propio Juan Carlos. En poco más de un minuto y medio, con la bandera española de fondo, reivindicó su legado y pidió apoyo de la juventud para que acompañe a Felipe VI en su «duro trabajo» de unir a los españoles.

Aunque la Casa Real suele mantenerse al margen respecto a Juan Carlos, esta vez se informó que Zarzuela consideró el vídeo «ni oportuno ni necesario», ya que no habían sido informados de su realización.

El Emérito dirigió un mensaje sobre la historia reciente de España: recordó la Transición y destacó el esfuerzo colectivo que permitió al país avanzar en circunstancias difíciles. «Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar… con la generosidad y el esfuerzo de todos logramos que este país sea lo que hoy es», afirmó.

Juan Carlos justificó la publicación de sus memorias, en vísperas del 50º aniversario de su proclamación, con el objetivo de que los jóvenes conozcan la historia reciente sin «distorsiones interesadas» y que los padres recuerden momentos históricos. Subrayó el papel de la monarquía en la Transición y en la proyección internacional de España.

Finalmente, se dirigió directamente a los jóvenes: «Os pido que apoyéis a mi hijo el Rey Felipe en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme, un fuerte abrazo». Este es el primer mensaje público que Juan Carlos dirige a los españoles desde su abdicación en 2014 y su traslado a Emiratos Árabes en 2020.