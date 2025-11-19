Carmen Thyssen: «He vivido muchas cosas y mi vida seguirá siendo un homenaje al arte» La baronesa, de 82 años, reaparece radiante en los premios MujerHoy y defiende al Rey Juan Carlos, muestra su orgullo por sus hijos y adelanta que su serie biográfica «sigue en marcha»

E. P. Madrid Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:26

Incombustible a sus 82 años, Carmen Thyssen reapareció este martes en la gala de los premios MujerHoy, celebrada en el Real Teatro de Retiro, donde fue reconocida por su compromiso con la cultura y la promoción del arte en España. La baronesa, que divide su tiempo entre Andorra, Madrid y Sant Feliu de Guíxols para supervisar sus museos, demostró que la jubilación o el descanso no forman parte de su vocabulario.

Radiante con un vestido largo negro satinado con flores tridimensionales en tonos rosas y rojos, Thyssen confesó su orgullo por sus hijos, Carmen y Borja, y defendió al Rey Juan Carlos ante las críticas surgidas tras la publicación de sus memorias 'Reconciliación'. «Ha sido un gran rey para España. Muy importante. Nos debemos sentir orgullosos de él», declaró, asegurando que debería estar presente en el acto institucional por el 50º aniversario de la restauración monárquica.

Sobre sus nietas, Carmen y Sabina, de 19 años, la baronesa no ocultó su satisfacción: «Estudian como locas. Carmen va a la universidad, Sabina también. Sacó las mejores notas en su bachillerato en Andorra. Estoy muy orgullosa de ella».

Thyssen también confirmó que el proyecto de una serie sobre su vida «sigue todo en marcha» y que habrá muchas sorpresas: «Lo haremos toda mi vida. Tengo muchas vidas. Estamos deseando».

Finalmente, desmintió rumores sobre su relación con Francesca Thyssen, explicando que su ausencia en la boda de la hija de Heini Thyssen en Venecia se debió a su apretada agenda: «Hay muchos museos en marcha… somos familia todos».