Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carmen Thyssen. E. P.

Carmen Thyssen: «He vivido muchas cosas y mi vida seguirá siendo un homenaje al arte»

La baronesa, de 82 años, reaparece radiante en los premios MujerHoy y defiende al Rey Juan Carlos, muestra su orgullo por sus hijos y adelanta que su serie biográfica «sigue en marcha»

E. P.

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:26

Comenta

Incombustible a sus 82 años, Carmen Thyssen reapareció este martes en la gala de los premios MujerHoy, celebrada en el Real Teatro de Retiro, donde fue reconocida por su compromiso con la cultura y la promoción del arte en España. La baronesa, que divide su tiempo entre Andorra, Madrid y Sant Feliu de Guíxols para supervisar sus museos, demostró que la jubilación o el descanso no forman parte de su vocabulario.

Radiante con un vestido largo negro satinado con flores tridimensionales en tonos rosas y rojos, Thyssen confesó su orgullo por sus hijos, Carmen y Borja, y defendió al Rey Juan Carlos ante las críticas surgidas tras la publicación de sus memorias 'Reconciliación'. «Ha sido un gran rey para España. Muy importante. Nos debemos sentir orgullosos de él», declaró, asegurando que debería estar presente en el acto institucional por el 50º aniversario de la restauración monárquica.

Sobre sus nietas, Carmen y Sabina, de 19 años, la baronesa no ocultó su satisfacción: «Estudian como locas. Carmen va a la universidad, Sabina también. Sacó las mejores notas en su bachillerato en Andorra. Estoy muy orgullosa de ella».

Thyssen también confirmó que el proyecto de una serie sobre su vida «sigue todo en marcha» y que habrá muchas sorpresas: «Lo haremos toda mi vida. Tengo muchas vidas. Estamos deseando».

Finalmente, desmintió rumores sobre su relación con Francesca Thyssen, explicando que su ausencia en la boda de la hija de Heini Thyssen en Venecia se debió a su apretada agenda: «Hay muchos museos en marcha… somos familia todos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas alertan de lo que nos espera los próximos días: «Por San Andrés si llueve y hace viento...»
  2. 2 La maestra salmantina que no quiso ni hacerse una foto con su cita en 'First Dates': Â«Me da cosaÂ»
  3. 3 Detenido tras una persecución a la carrera por varias calles de la ciudad después de robar en el interior de un coche
  4. 4 «Me obligó a hacerle una felación y me amenazó con un cuchillo», la víctima de una presunta violación en Salamanca
  5. 5 Campaña de vacunación masiva sin cita contra la gripe y el covid a partir del último fin de semana de noviembre
  6. 6 Activada la fase de alerta por nevadas en tres provincias de Castilla y León
  7. 7 En el banquillo de los acusados por destrozar un coche en Villoruela y dar una paliza a dos viandantes por recriminarles su acción
  8. 8 Un joven herido tras chocar con su patinete contra un coche en Cabrerizos
  9. 9 «Todo el mundo me lo pregunta, pero me veo incapaz de decidir»
  10. 10 Un incendio en Ledesma obliga a desalojar una vivienda de madrugada

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Carmen Thyssen: «He vivido muchas cosas y mi vida seguirá siendo un homenaje al arte»

Carmen Thyssen: «He vivido muchas cosas y mi vida seguirá siendo un homenaje al arte»