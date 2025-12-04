Carmen Borrego, su no invitación al cumpleaños del pequeño Carlo destapa su distanciamiento de Alejandra Rubio «Tenía claro que no íbamos a ser invitados», asegura

E. P. Madrid Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:31

Todos esperaban que la reaparición de Carmen Borrego en Vamos a ver se centrase en la salud de su hijo, José María Almoguera, tras conocerse que su marcapasos necesita una operación urgente. Sin embargo, la hija de María Teresa Campos dedicó su intervención principalmente a hablar de su sobrina, Alejandra Rubio.

Mientras José María atraviesa un momento delicado, Alejandra se encuentra organizando el primer cumpleaños de su hijo con Carlo Costanzia, Carlo Jr., que cumple un año este 6 de diciembre. La celebración será íntima, con la familia más cercana soplando las velas.

Alejandra reveló con naturalidad que ni su tía Carmen ni su primo estarán entre los invitados, limitando la fiesta a su “núcleo duro”: sus padres y los de su pareja, Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole. Aunque ya se ha confirmado que Terelu no podrá asistir por compromisos laborales y que los suegros de Alejandra tampoco coincidirán, todo apunta a que Carlo Costanzia sí estará presente.

Estas declaraciones no sentaron bien a Carmen, que criticó públicamente el tono de su sobrina: “Yo no tengo ningún problema, sabía que no íbamos a ser invitados, pero no veo necesario decirlo así, que ni mi tía ni mi primo estarán”.

Aunque Carmen negó que exista mala relación con Alejandra, admitió que “no tenemos mucha relación”, coincidiendo con Patricia Pardo en que se percibe falta de complicidad cuando coinciden en el plató de Vamos a ver.

Tras el programa, Carmen lanzó un mensaje claro a su sobrina a través de Europa Press, dejando en evidencia que el cumpleaños de Carlo es lo último que le preocupa: “No voy a seguir el tema de Alejandra, de verdad. Ahora mismo tengo otras prioridades”.

Preocupada como cualquier madre por la operación de su hijo, insistió varias veces en que su prioridad es otra y que no le afecta no haber sido invitada: “Tengo otras prioridades, ahora mismo mi prioridad es otra, mi prioridad es otra gracias”, dejando sin responder si cree que Terelu le ha ocultado información sobre el cumpleaños para evitar conflictos.