Carmen Borrego explica el ritual de luna llena de Terelu Campos
La secuencia no tardó en generar curiosidad entre los espectadores
E.P.
Martes, 12 de agosto 2025, 11:16
Terelu Campos vuelve a estar en el foco mediático, esta vez por unas imágenes emitidas en el programa TardeAR. En ellas, la presentadora aparece en una terraza madrileña encendiendo unas cerillas mientras mira fijamente a la luna, un gesto que muchos interpretaron como un misterioso ritual. La secuencia no tardó en generar curiosidad entre los espectadores y en despertar las explicaciones de su hermana en pleno directo.
Desde el plató, Carmen Borrego desveló que se trata de una costumbre transmitida por su amiga y astróloga Esperanza Gracia. Según relató, el ritual consiste en encender una cerilla, pedir deseos relacionados con la energía -nunca materiales- y apagarla después. «Cuantas más cosas pides, menos se cumplen», apuntó en plató, quien añadió que Terelu, en ocasiones, pasea rezando y que «no le hace daño a nadie» con estas prácticas, reconociendo que ella misma las ha realizado algún día.
La colaboradora incluso detalló que, a diferencia de su hermana, considera que es la menos supersticiosa de la familia, aunque incluye también a su madre María Teresa Campos en esta afirmación. Entre risas, recordó que hay momentos en los que se arrepiente de no seguir el consejo de su astróloga de confianza y subrayó la importancia de pedir solo aquello que se alinea con las energías positivas.
Más tarde, en unas declaraciones a Europa Press, Carmen quiso restar dramatismo al asunto: «A mí no me sorprende ya nada», afirmó. Preguntada por si se podría abrir una nueva guerra con su sobrina, Alejandra Rubio, respondió con un escueto «Nada, sin problema». Y, fiel a su tono irónico, añadió entre bromas al reportero: «Estamos todo el día haciendo rituales... Ten cuidado cuando haga el ritual contra ti».
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.