Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vacaciones de la familia Sainz. E.P.

Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson celebran su segundo aniversario de amor presumiendo de cuerpos en Mallorca

Inseparables, el piloto y la top model han surcado las cristalinas aguas baleares

E.P.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:27

Aprovechando un parón en el Mundial de Fórmula 1, Carlos Sainz Jr. ha puesto rumbo a su paraíso de Palma de Mallorca -donde sus padres, Carlos Sainz y Reyes Vázquez, poseen una impresionante residencia- para disfrutar de unos días de descanso en compañía de su familia. Y no lo ha hecho solo, sino con Rebecca Donaldson, con la que dos años después de comenzar su historia de amor está viviendo el momento más dulce de su vida.

Inseparables, el piloto y la top model han celebrado su segundo aniversario de noviazgo surcando las cristalinas aguas baleares en un yate en compañía del campeón de rallies -con el que la escocesa se lleva a las mil maravillas- luciendo sus cuerpazos al sol y confirmando por qué están considerados una de las parejas más atractivas del momento.

Mientras Rebecca, guapísima sin gota de maquillaje y con el pelo ligeramente ondulado, presumió de su espectacular figura con un escueto bikini de croché blanco con ribetes en negro que potenciaba su bronceado, Carlos -con un bañador estampado en tonos verdes- demostró su pericia con la navegación haciendo unos arreglos en la embarcación ante la atenta mirada de su padre, con el que tanto él como su novia compartieron confidencias durante toda la jornada, evidenciando que la modelo se ha convertido en un miembro más de su familia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Perdió un millón de kilos de pajas y forrajes en el incendio y se quemó: «Tengo 82 años y nunca vi nada igual»
  2. 2 El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega tras la ola de calor: «Las lluvias de Santa Sabina son...»
  3. 3 El incendio de Candelario se eleva a nivel 1, pero está estable
  4. 4 «No nos dejan quitar ni las zarzas por los nidos de los pájaros o los reptiles»
  5. 5 Los puntos de recarga de la tarjeta del metropolitano se reducen y el dinero no gastado se devolverá
  6. 6 Detenido en Salamanca el portero de una discoteca con una porra extensible, drogas y dinero
  7. 7 Bendita gente de campo
  8. 8 «Es necesario incluir hongos en la reforestación y evitar plantar árboles en tubos porque es una pérdida de dinero»
  9. 9 «Nuestra labor será la de proteger a las poblaciones afectadas por el fuego»
  10. 10 Dos heridos tras estamparse contra la esquina de una vivienda en Pedrosillo El Ralo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson celebran su segundo aniversario de amor presumiendo de cuerpos en Mallorca

Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson celebran su segundo aniversario de amor presumiendo de cuerpos en Mallorca