Belén Rodríguez comenta la actitud de Terelu Campos en sus vacaciones en Málaga: «Se puede decir lo mismo de otra manera»

La presencia de Terelu Campos en Málaga este verano ha vuelto a ponerla bajo el foco mediático, y su comportamiento ante la prensa ha generado diversas opiniones. Belén Rodríguez ha querido aclarar su punto de vista sobre la forma en que Terelu ha afrontado estos días de descanso, mostrando empatía hacia su necesidad de privacidad, pero señalando que se puede ser más amable.

«Entiendo que si estás de vacaciones quieras que te dejen tranquila y disfrutar con tu nieto, pero eso se puede expresar con respeto. No comparto las malas formas. Con un simple 'buenas tardes' basta», explicó Belén, quien también reconoció lo complicado que es para alguien tan conocido lidiar con la atención constante de los medios: «Estar de vacaciones y tener a la prensa encima todo el día es un fastidio».

Más allá de esta controversia, Belén aprovechó para hablar sobre el regreso de Terelu, hija de María Teresa Campos, en su faceta de presentadora, resaltando su imagen renovada y su naturalidad frente a las cámaras: «La he visto guapísima, muy delgada y natural. Me ha dado nostalgia porque me ha recordado a '¡Qué tiempo tan feliz!', y cada vez se parece más a Teresa».

Sobre la reciente portada protagonizada por Terelu, Belén no pudo evitar bromear acerca de lo favorecida que aparece: «Le dije, ¿quién es esta chica tan mona? No la reconocía. Está muy diferente, pero sigue siendo ella, natural y sin complejos».