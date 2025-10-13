Belén Esteban se reencuentra con Toño Sanchís en los Juzgados. La Fiscalía pide 3 años y medio para el exmanager Rompió profesionalmente con él al ver que las cuentas no le cuadraban

Llegó el día. Diez años después de su ruptura profesional y personal con Toño Sanchís, y de una larga lucha para recuperar su dinero, Belén Esteban y su exmanager se han visto las caras en la Audiencia Provincial de Madrid, donde este lunes 13 de octubre ha arrancado el juicio en el que el que fuera hombre de confianza y mano derecha de la ex de Jesulín de Ubrique será juzgado por un delito de apropiación ilegal de más de 300.000 euros.

Además de una indemnización a la colaboradora de 339.549 euros -parte obtenida ilítitamente y que no ha devuelto todavía a 'la Patrona'- la Fiscalía solicita una pena de tres años y medio de cárcel para Sanchís por haberse quedado una cantidad cercana a los 400.000 euros sin conocimiento de su representada entre 2009 y 2015, cuando Belén rompió fulminantemente con él al ver que las cuentas no le cuadraban.

Dolida, decepcionada y sobre todo muy enfadada, la tertuliana advertía a Toño que iba a pagarle todo lo que le había «robado», iniciando una batalla judicial contra él. Una demanda estimada en su totalidad por el Juzgado de Primera Instancia de Torrejón de Ardoz, y confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó hace cinco años a la agencia de representación de Sanchís, Lorant S.L. a pagar a Belén un total de 388.868 euros.

Una cantidad de la que el exmanager solo pagó 49.318 euros en efectivo, además de 375.000 por la adjudicación a Belén de la residencia familiar de Toño en Villanueva del Pardillo, con una hipoteca pendiente de pago de más de 200.000 euros.

Este lunes, la primera en llegar a la Audiencia Provincial ha sido la 'princesa del pueblo' arropada por su marido Miguel Marcos. Sonriente a pesar de los nervios del momento, Belén -con un favorecedor look en negro y fucsia- se ha mostrado discreta ante las cámaras y ha evitado revelar cómo se encontraba ante su reencuentro con Toño una década después.

Minutos después ha sido Sanchís el que ha hecho su aparición en los juzgados acompañado por su abogado y sin hacer declaraciones, aunque su risa ha dejado entrever que no tiene miedo ante su posible entrada en prisión.