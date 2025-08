Bea Jarrín envía un mensaje a los que critican la boda de su amiga Makoke: «Hay mucho picadito»

E.P. Miércoles, 6 de agosto 2025, 11:11 Comenta Compartir

A pocas semanas de la esperada boda de Makoke y Gonzalo Fernández, lass críticas por las invitaciones al evento siguen sucediéndose después de que la pareja haya dejado claro que se trata de una celebración íntima y con pocos invitados. «Aviso a todos esos rencorosos que se están quejando porque Makoke no les ha invitado a su boda. Pues, mira, dadle una vueltecita a las cosas» reconocía Beatriz Jarrín cuando le preguntaban por la boda de su amiga en su paso por la gala solidaria de Infancia sin Fronteras.

Feliz de que su amiga haya encontrado al hombre perfecto con el que compartir su vida, Bea insistía en que lo más importante para ella es que Makoke esté a gusto en un día tan especial. «Yo soy inmensamente feliz porque has encontrado al amor de tu vida, porque te vas a casar, y porque yo voy a estar con el corazón allí, conmigo no te tienes que excusar, lo que quiero es que seas feliz» reconocía la presentadora en relación a la decisión de su amiga de darse el 'sí, quiero' en la más estricta intimidad y sin la presencia de ningún compañero de televisión.

Molesta con todas las críticas que ha recibido su amiga, Bea enviaba un mensaje muy directo a todas esas personas que no están de acuerdo con la decisión de los novios en cuanto a lo invitados se refiere: «Yo no voy pero hay mucho picadito que quiere ser como el ajito de todas las salsas y todos los sofritos. Y no, señores, cuando se quieran los amigos, hay que darles su lugar, hay que saberlos acompañar, porque lo importante es estar y no estar siempre presente. Y nosotros estamos presentes en la vida».