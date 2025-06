Bárbara Rey lanza sus memorias en medio de la polémica: «No tengo miedo y no me arrepiento de nada» La vedette publica Yo, Bárbara, una autobiografía cargada de expectativas, tensiones familiares y revelaciones inéditas. Casa América canceló la presentación a última hora y ella responde con firmeza: «Espero que algún día expliquen por qué»

Jueves, 12 de junio 2025

Llegó el día. Este jueves, 12 de junio, Bárbara Rey lanza al público 'Yo, Bárbara', unas memorias largamente esperadas en las que promete desvelar episodios desconocidos de su vida, abordar su relación con el Rey Juan Carlos y responder, quizá, a los duros testimonios de su hijo Ángel Cristo tras el estallido del conflicto familiar hace un año y medio.

La publicación no llega exenta de polémica. La presentación del libro, organizada por la editorial Plaza & Janés, se vio alterada a última hora después de que Casa América cancelara el evento alegando «cuestiones internas», aunque diversas fuentes apuntan a que el perfil de la artista no habría sido considerado suficientemente relevante para acoger el acto.

A pesar de esta controversia, Bárbara ha mostrado su mejor cara en la víspera de su gran día. Acudió a la peluquería para ultimar los preparativos y, ante los micrófonos, expresó su malestar por el cambio de sede: finalmente, la presentación se celebrará en el Hotel Intercontinental. «No me parece normal ni lógico, pero ellos tendrán sus motivos. Estaba todo concretado», aseguró.

Firme y sin titubeos, Rey también quiso responder a los rumores sobre la autoría del libro: «No tengo miedo. Nunca he tenido miedo a nada y no me arrepiento de nada. El libro lo hemos escrito entre la editorial y yo, y está fenomenal». Negó que se tratara de una recopilación de entrevistas, asegurando que «el 80% de lo que contiene no lo he dicho en mi vida».

Aunque evitó adelantar demasiado, confirmó que el primer capítulo se titula El cerdo, en referencia a una antigua mascota, y que las memorias están dedicadas especialmente a su padre, «el pilar de mi vida».

En cuanto a su hijo Ángel, prefirió no dar pistas: «No tengo ni idea si se va a sorprender. Que lo lean, que les va a gustar».

Por último, respondió a los rumores de que Casa América habría vetado el evento por posibles menciones al maltrato o al Rey Emérito: «No han leído el libro. No lo saben. La primera mujer de Jaime Ostos presentó ahí un libro sobre malos tratos en 2005 y se lo presentó una ministra».

A pesar de los obstáculos, Bárbara se muestra más firme que nunca: «Estoy encantada».