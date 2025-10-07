Antonio Tejado, primera reacción a la petición de cárcel de la Fiscalía, superior incluso a la de María del Monte Le piden 30 años por el robo en casa de su tía

E.P. Martes, 7 de octubre 2025, 11:32 Comenta Compartir

Nuevo y durísimo varapalo para Antonio Tejado, ya que semanas después de que se filtrase el escrito que la abogada de María del Monte e Inmaculada Casal ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla solicitando una pena de 28 años y medio de prisión para el sobrino de la artista por su presunta implicación como «cerebro» y autor intelectual del violento robo que sufrió la pareja en su domicilio de Sevilla el 25 de agosto de 2023, ahora es la Fiscalía la que ha tomado la palabra.

La acusación pública considera al ex de Rosario Mohedano autor de cinco delitos de robo y detención y legal, y pide una condena de 30 años de cárcel -mayor incluso que la que reclama la defensa de la folclórica-, ya que sostiene que fue él quien facilitó al resto de la banda la información precisa para garantizar el éxito del asalto, asegurando incluso que retomó su relación con su tía para conocer los detalles necesarios para cometer el delito, sabedor del importante patrimonio que pudiera haber en la vivienda de la cantante.

A pesar de esta elevada pena de prisión, Tejado sólo cumpliría como máximo 18 años de cárcel si fuera declarado culpable, en aplicación de la regla del artículo 76 del Código Penal, que establece que el «máximo de cumplimiento efectivo» de la condena no puede exceder del triple de la pena más grave (6 años por cada uno de los delitos de robo).

Una petición de la Fiscalía de la que María del Monte se ha enterado por la prensa y sobre la que ha preferido no pronunciarse, y tras la que Antonio ha reaparecido más serio que nunca ante las cámaras. Cumpliendo con las medidas cautelares impuestas en el juez cuando le concedió la libertad provisional en mayo de 2024, el sobrino de la artista ha acudido este martes al Juzgado para firmar y ha reaccionado con absoluta indiferencia a la pena de 30 años que pide para él el Ministerio Fiscal.

Cabeza alta y sin muestras de estar afectado por este tema, el ex de Alba Muñoz ha guardado silencio y -algo que lleva haciendo desde su detención como autor intelectual del atraco- y ha dejado en el aire cómo se encuentra, qué le parece que le acusen de cinco delitos y que soliciten tres décadas de cárcel para él, y si todavía tiene alguna posibilidad de recurso.

Temas

Sevilla