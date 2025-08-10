Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Antonio Banderas. E.P.

Antonio Banderas celebra su 65 cumpleaños con una profunda reflexión sobre la vida: «Por seguir siendo joven»

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera ha trabajado con algunos de los directores más prestigiosos del cine

E.P.

Domingo, 10 de agosto 2025, 12:20

Antonio Banderas celebra este 10 de agosto su 65º cumpleaños, consolidándose como uno de los actores españoles más internacionales y disfrutando de una de las etapas más especiales de su vida. El malagueño atraviesa un periodo de plenitud profesional: inmerso en el rodaje internacional de una nueva película, alterna sus días entre Londres y España, donde sigue al frente del Teatro del Soho, el emblemático espacio escénico de Málaga que dirige desde 2019. Además, se prepara para vivir uno de los momentos más especiales de su faceta personal: la boda de su hija Stella, prevista para este otoño.

En medio de una agenda repleta de compromisos, Banderas no ha faltado a su cita con sus seguidores de redes sociales. En esta ocasión, ha sorprendido con un mensaje íntimo y reflexivo en Instagram: «Hoy cumplo 65 años y me detengo un instante para dedicarle una sonrisa al camino recorrido, abandonarme agradecido a mi presente y, desafiando a las matemáticas y al paso del tiempo, felicitarme por seguir siendo joven». Esta reflexión, entre el humor y la filosofía, captura el espíritu vitalista del actor, que insiste en que las ganas de vivir no disminuyen con los años y que cada etapa de la vida merece ser celebrada.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Antonio Banderas ha trabajado con algunos de los directores más prestigiosos del cine, ha protagonizado éxitos tanto en Hollywood como en Europa y ha compaginado su faceta frente a las cámaras con la producción, la dirección y su firme compromiso con la cultura en Málaga. Reconocido con numerosos premios y distinciones, su trayectoria combina el prestigio internacional con un arraigo profundo a sus orígenes, lo que le ha permitido construir una carrera sólida y variada sin perder la cercanía con su tierra natal.

