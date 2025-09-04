Antonia San Juan anuncia que padece cáncer

E. P. Madrid Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:08 Comenta Compartir

Duros momentos para la actriz Antonia San Juan, que ha comunicado a través de sus redes sociales que le han diagnosticado cáncer. A pesar del golpe, se mostró positiva y dejó claro que hará todo lo posible para superarlo, priorizando su recuperación y aparcando sus compromisos laborales mientras dure el tratamiento.

En un vídeo publicado en Instagram, la intérprete explicó que llevaba «más de un año con problemas de garganta y faringitis crónica», motivo por el cual incluso había tenido que suspender funciones. Recientemente, su médico de familia detectó un problema en las cuerdas vocales y la derivó a un otorrino, donde se realizaron pruebas, TAC y una biopsia. «Ya me han dado el medio diagnóstico. Tengo cáncer», confesó emocionada, añadiendo que será la biopsia definitiva la que determine «qué tipo de cáncer es y si tiene solución con tratamiento».

San Juan aseguró que enfrentará la enfermedad con optimismo: «Confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan». En este contexto, anunció que se alejará temporalmente de los escenarios, suspendiendo el estreno de su obra 'La ropa vieja de Cuca', previsto para el 26 de septiembre en Canarias.

La actriz cerró su mensaje destacando la belleza de su vida y rechazando la compasión ajena: «Mi vida ha sido y es bonita, no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión. Voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias», agradeciendo a sus seguidores su apoyo incondicional en este difícil momento.