Andy y Lucas. E.P.

Andy anuncia que comienza su carrera en solitario

Ha anunciado que «el single de presentación de su primer álbum como solista verá la luz antes de Navidad»

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:10

No han pasado ni 24 horas desde que Andy y Lucas se subieran al escenario del Palacio de Vistalegre de Madrid para despedirse de su público tras más de 20 años haciendo música. El grupo dio por finalizada la gira 'Nuestros últimos acordes' este viernes y ahora ya sabemos qué uno de ellos tiene proyectos nuevos entre manos.

La agencia que ahora lleva a Andy ha emitido un comunicado anunciando la nueva carrera de este en solitario con e siguiente titular: «Andy, integrante del icónico dúo 'Andy y Lucas', abandona la formación para emprender carrera en solitario».

Además, ha anunciado que «el single de presentación de su primer álbum como solista verá la luz antes de Navidad, dando el pistoletazo de salida a uno de los proyectos más esperados y prometedores de 2026».

En los últimos meses ha trascendido la 'nula relación' entre Andy y Lucas. Algo que quedaba patente en el día de ayer cuando Lucas tomaba la palabra y no dejaba que su compañero se despidiese de la prensa: «Es un día muy especial para nosotros, estamos los dos súper nostálgicos y queremos daros las gracias por el escaparate que nos habéis brindado durante tantos años. Hemos intentado ser un grupo ejemplo y entended que no es día para hablar».

«No tiene esa disciplina. No vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero es que no. Le dije a Andy que iba a ser yo el empresario porque era el más solvente. Puse el dinero y desde entonces lo llevo todo: pago a los músicos, al propio Andy, gestiono el merchandising, hablo con el representante», dijo Lucas en su última entrevista.

Ahora, ya sabemos que Andy emprenderá un nuevo camino en solitario, sin el que ha sido su 'hermano' durante todos estos años. Con ganas y emoción, el artista promete emocionarnos antes de las próximas Navidades, cuando veremos su primer single como solista.

