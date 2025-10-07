Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anabel Pantoja. E.P.

Anabel Pantoja, tras su homenaje a su tía Isabel: «Estoy orgullosa de llevar su sangre»

Sorprendió rindiendo homenaje a su tía bailando un pasodoble con uno de los temas más famosos de la tonadillera

E.P.

Martes, 7 de octubre 2025, 11:29

Comenta

En una gala de 'Bailando con las estrellas' marcada por el regreso por todo lo alto de Irene Rosales a televisión tras su separación de Kiko Rivera al ritmo de la reivindicativa canción de Marta Sánchez 'Soy yo', Anabel Pantoja sorprendió rindiendo homenaje a su tía Isabel Pantoja bailando un pasodoble con uno de los temas más famosos de la tonadillera, 'Se me enamora el alma'.

Un tributo que no se quedó ahí, ya que la influencer lució un look que recordaba a la viuda de Paquirri en su icónica película 'Yo soy esa', con una flor roja en el pelo y unos caracoles a los lados de la cara hechos con sus propios mechones. «Estoy orgullosa de llevar su sangre. Evidentemente, estoy muy lejos de ella, pero si ella me ve hoy, espero que esté orgullosa de mí», expresaba muy emocionada.

Este lunes, en 'El tiempo justo' han revelado que Isabel Pantoja vio en Cantora tanto la actuación de Irene como la de Anabel, y aunque no tiene «ninguna opinión» sobre el baile de la exmujer de su hijo, el de su sobrina «le gustó y le emocionó mucho», aunque le habría dicho a la joven que «tiene que mejorar el movimiento de manos».

Tras salir a la luz la reacción de la artista a su homenaje, la influencer ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y, muy sonriente, ha confesado que está «muy contenta y muy feliz» por su baile homenaje a su tía. «Lo dije el sábado todo, cariño, que me sentí muy orgullosa y estoy muy feliz con la actuación» ha añadido, confirmando con un «sí claro, ¿por qué no?» que Isabel siempre va a estar en su corazón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente con 59 condenas suma otra más por el asalto a un conocido mesón de Cuatro Calzadas
  2. 2 La Policía Científica busca pistas en un coche tras la violenta agresión a una pareja el barrio de El Carmen
  3. 3 De fugitivos en su país a amados en un pueblo salmantino: «De habernos quedado seríamos presos políticos»
  4. 4 Un herido por arma de fuego en el barrio de El Carmen
  5. 5 «Necesitaba que atendieran a mi hija, pero nadie quería escucharnos»
  6. 6 Bomberos de la Diputación y medios de la Junta trabajan en la extinción de un incendio forestal en Mieza
  7. 7 «No quiero que me llamen súper mamá, cualquiera lucharía para que su hijo tuviera una vida digna»
  8. 8 Roban al juvenil de Unionistas en los vestuarios del Reina Sofía: «Cuando volvieron se encontraron todo abierto»
  9. 9 «Aquí se está mejor, todos nos conocemos y es como estar en casa»
  10. 10 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 6 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Anabel Pantoja, tras su homenaje a su tía Isabel: «Estoy orgullosa de llevar su sangre»

Anabel Pantoja, tras su homenaje a su tía Isabel: «Estoy orgullosa de llevar su sangre»