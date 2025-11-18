Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La influencer Anabel Pantoja. E.P.

Anabel Pantoja sufre una dolorosa lesión que pone en peligro su continuidad en 'Bailando con las estrellas'

La influencer ha compartido por redes que ha sufrido una lesión en la rodilla para la que necesitará reposo

E.P.

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:28

Comenta

Completamente al margen de reaparición de su primo Kiko Rivera en '¡De Viernes!', y de su comentadísima entrevista en la que se ha sincerado sobre su nula relación con su madre Isabel Pantoja -afirmando tajante que «el personaje se ha comido a la persona» y que la artista necesita «ayuda urgente»- y ha pedido perdón públicamente a Isa Pantoja, confesando que necesita a su hermana y le encantaría reconciliarse con ella, Anabel Pantoja está volcada en 'Bailando con las estrellas'.

«No he visto nada ni voy a verlo» sentenciaba rotunda este sábado cuando la prensa intentaba obtener su reacción a las declaraciones de su primo. Horas después la influencer se salvaba una semana más gracias al apoyo incondicional del público -a pesar de ser la peor valorada por el jurado- y se convertía en una de las semifinalistas del talent de Mediaset junto a Jorge González, Nerea Rodríguez y Blanca Romero, mientras Tania Medina y Nona Sobo se jugarán la expulsion en el próximo programa en plena cuenta atrás para la gran final.

Una alegría la de Anabel que le ha durado poco, ya que a las críticas por sus cuestionables dotes para el baile comparada con sus compañeros -algo de lo que es consciente y por lo que ha estallado en Instagram reivindicando su lugar- se suma un doloroso imprevisto de última hora que deja en el aire la continuidad de la sobrina de Isabel Pantoja en 'Bailando con las estrellas'.

Y es que tal y como ha compartido a través de sus stories de Instagram, «después de casi tres meses en el programa me llegó la hora». «Me lesioné con tanto baile de rodillas y el domingo me levanté con la rodilla como una pelota sin poder apoyar ni doblar», ha explicado revelando que tiene «un esguince de ligamento interno» y que ahora toca reposo, sesiones de fisioterapeuta y mucha paciencia para ver cómo va evolucionando su lesión. «Ahora toca recuperarse y ver qué pasa» ha concluido, consciente de que el próximo sabado podría tener que decir adiós al concurso sin llegar a bailar en semifinales.

