Anabel Pantoja, contundente: «Pase lo que pase, yo ya he ganado» La influencer se batirá esta noche por alzarse como ganadora de 'Bailando con las estrellas'

Sábado, 29 de noviembre 2025

Anabel Pantoja atraviesa un momento complicado en cuanto a su salud física. Primero sufrió una lesión en la rodilla y ahora se ha lastimado las costillas. La influencer confesó ante las cámaras que, al levantar a Alma, sintió un desgarro que le genera bastante preocupación de cara a la final de 'Bailando con las estrellas'.

Europa Press pudo hablar con Anabel en exclusiva. Aunque prefirió no dar detalles sobre sus lesiones, sí respondió a la pregunta sobre si celebraría su posible victoria en el concurso con sus primos, Kiko Rivera e Isa Pantoja.

«Lo celebraría, pero bueno… a la distancia, porque uno está en Sevilla y el otro en el Puerto de Santa María», señaló la sobrinísima, aunque añadió que «pase lo que pase, yo ya he ganado».

Además de sus problemas físicos, esta semana Anabel ha tenido que enfrentar los rumores sobre un posible distanciamiento y mala relación entre su pareja y su madre. Sin embargo, lejos de aclarar la situación familiar, la influencer ha continuado con sus compromisos profesionales para no avivar más los rumores.