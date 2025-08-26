Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anabel Pantoja. E.P.

Anabel Pantoja anuncia, entre lágrimas, una nueva etapa: «Muchas emociones, pero feliz por lo que viene»

La publicación que ha desatado un gran revuelo, desatando las especulaciones acerca de un posible regreso a Honduras como fichaje estrella de 'Supervivientes All Stars'

E.P.

Martes, 26 de agosto 2025, 10:46

Anabel Pantoja ha disfrutado de un verano inolvidable en compañía de su hija Alma y de su novio, David Rodríguez. Además de recibir la visita en su casa de Arguineguín, Gran Canaria, de seres queridos como su madre Merchi Bernal, o su íntima amiga Belén Esteban, la sobrina de Isabel Pantoja ha hecho su primer gran viaje familiar junto a su pareja y su bebé, un crucero de ensueño en el que ha recorrido ciudades del Mediterráneo como Capri, Ibiza, Florencia o Roma.

Unas vacaciones muy especiales tras las que ha llegado el momento de poner fin a una etapa para comenzar otra, como la propia influencer ha anunciado muy emocionada a través de sus redes sociales. «Muchas emociones, pero estoy feliz por lo que viene #cambios #etapa» ha compartido con sus seguidores en su último post de Instagram, en el que sin poder contener las lágrimas, con unas gafas de sol para ocultar su tristeza, y cargada con una mochila de viaje se ha despedido de su hogar en las Islas Canarias para emprender «una nueva etapa». «Pronto entendéreis» ha añadido sin dar más detalles sobre su futuro más inmediato.

Una publicación que ha desatado un gran revuelo, desatando las especulaciones acerca de un posible regreso a Honduras como fichaje estrella de 'Supervivientes All Stars' tras haber concursado en el reality en dos ocasiones (la última, en 2022, cuando se enamoró de Yulen Pereira).

Sin embargo, parece que no van por ahí los tiros, sino más bien por su participación en el talent que pronto estrenará Mediaset, 'Bailando con las estrellas' -presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza-, que supondrá su regreso a televisión tras convertirse en madre, y en el que competirá contra otras celebrities como Bárbara Rey, Pepe Navarro, Blanca Romero, o Manu Tenorio, para demostrar quién es el que mejor baila.

Y aunque Anabel todavía no ha confirmado la noticia, sus stories de este lunes por la tarde recorriendo el barrio de Salamanca de Madrid en compañía de su hija Alma nos dejan una pista de que esta nueva etapa lejos de su casa de Gran Canaria tendrá lugar en la capital.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pasajero de un bus Salamanca-Alba se masturba rodeado de adolescentes «porque se aburría»
  2. 2 Violenta pelea de pareja en Delicias: tortazos, arañazos, intento de estrangulamiento, golpes con una lámpara y enjuague bucal en los ojos
  3. 3 Un coche se precipita desde la A-66 a la N-630 desde unos 7 metros de altura y hay al menos una víctima mortal
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 Así es el nuevo bulevar del recinto ferial: «Será un referente nacional e internacional»
  6. 6 Controlado un incendio de alto riesgo junto a El Pinar de Alba
  7. 7 La gran esperanza ante la calvicie: ¿Será posible recuperar el pelo perdido?
  8. 8 Diez cupones vendidos en El Rastro dejan un premio de 200.000 euros en Salamanca
  9. 9 Todo preparado para el inolvidable atardecer que regalará Marte: cielo rojo y naranja para despedir el verano
  10. 10 Estas son las fiestas de los pueblos de Salamanca del 25 al 31 de agosto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Anabel Pantoja anuncia, entre lágrimas, una nueva etapa: «Muchas emociones, pero feliz por lo que viene»

Anabel Pantoja anuncia, entre lágrimas, una nueva etapa: «Muchas emociones, pero feliz por lo que viene»