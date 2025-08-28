Anabel Alonso, en shock por las muertes de Verónica Echegui, Eusebio Poncela y Manuel de la Calva Ha sido en su première donde la actriz se ha pronunciado impactada por los recientes fallecimiento

E. P. Madrid Jueves, 28 de agosto 2025, 14:57 Comenta Compartir

Tras un verano en el que confiesa que ha descansado y desconectado como nunca junto a su pareja Heidi Steinhardt y su hijo Igor (5), Anabel Alonso vuelve al trabajo por todo lo alto, estrenando su última película, 'Campamento garra del oso', una divertida comedia que protagoniza junto a Edu Soto, Carlos Latre, Elisabet Casanovas, Julia Raya, o Ana Morgade entre otros.

Ha sido en su première donde la actriz se ha pronunciado impactada por los recientes fallecimientos, con apenas 3 días de diferencia, de Verónica Echegui y Eusebio Poncela -dos de los intérpretes más talentosos de nuestro cine-, y Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, responsable de canciones tan emblemáticas como 'El fin del verano', 'Resistiré', 'Lolita', o '15 años tiene mi amor'.

«Yo la verdad es que estoy como muy sorprendida, muy choqueada, es decir, a ver, Manuel de la Calva, dices, bueno, a ver, 88 años, bien, siempre es una pena que alguien nos deje, pero es lo esperable, ¿no? Eusebio también me ha pillado así como contrapié, porque no sabía tampoco ni que estaba enfermo, nada de nada, y evidentemente lo de Verónica ha sido devastador, o sea, injusto, inesperado, yo no tuve la suerte, la fortuna de trabajar con ella, sí que coincidí en los Goya, estrenos, tal, pero a nivel humano, pero he visto sus trabajos, una mujer con muchísimo talento, belleza, buena gente, había dirigido su corto. Dices, no, ¿por qué? Y te quedas como que te han tirado un cubo de agua fría y no sabes» confiesa.

«No sabes cómo reaccionar, pero aquí estamos, hay que seguir, aunque te pese y aunque digas, ¿cómo no se para el mundo? Pues no, no se para. La vida sigue y hasta el rabo todo es toro como dicen» ha apuntado emocionada.