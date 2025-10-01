Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ana Rosa Quintana se pronuncia sobre la polémica entre Mar Flores y Sonia Moldes: «Es fuerte»

La conocida presentadora ha salido al paso de las críticas hacia Alessandro Lecquio

E.P.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:58

Amiga y jefa de Alessandro Lequio desde hace años, Ana Rosa Quintana no ha dudado en salir en defensa del italiano en plena polémica por las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma'. Después de que la modelo le tachase de 'vengativo', 'cruel' y 'machista', y le acusase de intentar hundirla y de traicionarla vendiendo sus imágenes juntos en Roma para dinamitar su relación con Cayetano Martínez de Irujo, negando además que 'compaginase' su affaire con el ex de Ana Obregón con su noviazgo con Fernando Fernández Tapias, el tertuliano respondía a la madre de Carlo Costanzia negando la mayor y acusándola de mentir en su biografía.

Convertido en inesperado protagonista del libro de Mar, a Lequio le ha salido una nueva enemiga, Sonia Moldes, que hace unos días se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' para desenmascarar al conde, al revelar que presuntamente tenía una cámara en su dormitorio para grabar sus encuentros con personas importantes de nuestro país con el fin de sacar algún tipo de beneficio, y que habría intentado vender unas imágenes de carácter íntimo con Eugenia Martínez de Irujo antes de su boda con Francisco Rivera.

Acusaciones a las que Ana Rosa ha reaccionado tajante, dando la cara por el italiano: «Alessandro primero es amigo mío, soy la madrina de su hija, quiero a su mujer, a María Palacios, y él lleva su vida profesional como le parece y creo que tiene ya edad para hacer lo que le parezca y como le parezca. O sea, que está siendo criticado por unos y por otros comprendido«.

Respecto a si conociendo a Lequio cree que le pueden afectar los ataques y las críticas, la presentadora se ha desmarcado al reconocer que «la verdad es que no lo sigo, con lo cual tampoco te lo puedo decir porque ni lo he visto ni he seguido la polémica». «Pero él es fuerte» ha asegurado.

Unas declaraciones que ha hecho en la fiesta del 10º aniversario de la web 'Vertele', en la que ha hecho balance de su carrera televisiva. «Debo estar cerca de los 40 años trabajando aunque todavía no he hecho la cuenta, y he tenido la suerte de tener la profesión más bonita del mundo, de poder vivir los acontecimientos más importantes de la época que me ha tocado vivir, de conocer a personas que jamás hubiera conocido en ninguna otra profesión y es que es una bendición» ha confesado.

Como admite, sí es de las que mira las audiencias cada día «porque para nosotros es un instrumento, aunque creo que no hay que obsesionarse con las audiencias, sobre todo cuando tienes un programa diario que dura toda una temporada». «Si cayeran me preocuparía, evidentemente, pero este mundo es así, te sirven para aprender también, ¿no? Y para mejorar» apunta, revelando que «estoy muy contenta, estoy liderando las audiencias en las cadenas comerciales, qué es con quien compito realmente y estoy muy contenta con esta nueva temporada».

