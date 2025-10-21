Amor Romeira da más informaciones sobre Guillermo, el nuevo novio de Irene Rosales: «La llamaba fea, elfo» «Yo no desearía que una amiga mía estuviera con Guille. Huye, o sea, ahí no es, Irene, ahí no es» sentenciaba

Nada más salir a la luz que Irene Rosales ha recuperado la ilusión un mes y medio después de su separación de Kiko Rivera al lado de un atractivo sevillano llamado Guillermo, Amor Romeira lanzaba una advertencia a la influencer: «Huye Simba, huye» le aconsejaba ante las cámaras de Europa Press haciendo un guiño al protagonista de 'El Rey León', destapando que a la vez que con ella, el empresario habría compaginado su romance en sus inicios con otras dos mujeres más. «Yo no desearía que una amiga mía estuviera con Guille. Huye, o sea, ahí no es, Irene, ahí no es» sentenciaba.

Este lunes la artista ha asistido al estreno del nuevo espectáculo de Lorena Gómez y, dejando claro que su intención es abrirle los ojos a la exnuera de Isabel Pantoja, ha revelado un nuevo bombazo sobre su novio que le deja en una posición muy complicada y podría hacer tambalear su historia de amor.

«Todas las informaciones que di son totalmente ciertas, Guillermo es un hombre casado. No se ha separado, aunque la mujer le facilita todo. Es más, este viernes pasado tenía cita para hacer la firma del divorcio, no acudió, no le da el divorcio a su mujer. Así que es un señor casado» ha afirmado rotunda, asegurando que también «son verídicas sus idas y venidas con todas las mujeres» -una chica llamada Marta y otra Vanesa, que se sepa- con las que habría estado a la vez que con Irene.

Como ha revelado, es una información que la ex de Kiko conoce «porque he hablado con ella. Estoy más tranquila. Irene me ha dicho que es conocedora, que a saber cómo han interpretado las otras qué tipo de relación tenían con Guillermo».

«Y si ella tira para adelante, yo, cariño, ya la gente es mayorcita. Yo siempre he dado el consejo a niveles Disney. Huye Simba del Rey León, pero ella se quiere quedar con el padre de Bambi. Cada una con Disney, que haga lo que quiera» añade, dejando claro que «a mí Guillermo no me piace para ninguna amiga mía».

Lejos de quedarse ahí, Amor ha revelado una verdadera bomba sobre el sevillano: «A una de las chicas que sitúa a Irene en la relación con Guillermo cuando ya estaba con ella, Guillermo insultaba a Irene. La despreciaba, la llamaba fea, que era un elfo, que era una interesada, que estaba con Kiko por interés, por fama, que no sé cuanto» ha asegurado.

«Claro, esto después con la perspectiva del tiempo, solamente hay dos opciones. Una, o es verdad que piensas eso de Irene, o dos, necesitaba desvirtuar la atención de Irene para que su actual pareja creyera que no te interesaba ella. Porque esta pareja sitúa a Irene en marzo. Y recordemos que en agosto es cuando se anuncia la separación con Kiko. O sea que las fechas son un poquito contradictorias» ha concluido, dejando entrever que pronto contará más datos sobre cuándo empezó realmente la relación de Irene y Guillermo.