Amor Romeira defiende el lado más humano de Isabel Pantoja en su cumpleaños

En plena semana de celebración por el cumpleaños de Isabel Pantoja, su entorno más cercano ha querido resaltar el lado más íntimo y humano de la cantante frente a las constantes especulaciones y titulares sobre su situación familiar. Amor Romeira, amiga y ferviente admiradora de la tonadillera, ha salido en su defensa, compartiendo detalles de su relación personal y ofreciendo una imagen más cercana y real de la artista.

Con su habitual franqueza, Romeira expresó su emoción por los mensajes recibidos con motivo del cumpleaños de Pantoja y habló sobre la ternura que esta muestra en la intimidad. «Sí, el tono muy de Pantoja, con sus pausas, ¿no?, de mi querida Mensi. Aparte tengo muchísimos más (audios), que no voy a negar que siempre me los pongo para escucharlos. Lo hago mucho, la oigo y luego oigo la reacción de mi madre, porque era muy graciosa, muy yo, y estoy muy contenta», confesó entre risas. Para la exconcursante de 'Gran Hermano', es fundamental que el público conozca a esa Isabel «más cercana y real», alejada de la imagen distante que se proyecta en los medios.

«Es una señora normal que, cuando actúa desde el cariño, te envía audios preciosos», explicó Romeira, quien también agradeció el cariño recibido por parte de los seguidores de la cantante. «Me encantaría que la gente se quedara con eso», añadió.

Respecto a una posible celebración, Amor aclaró que, desde la muerte de doña Ana, madre de Isabel, estas fechas han perdido su carácter festivo. «Sé que no está celebrando su cumpleaños, pero no por nada, sino porque a raíz de la pérdida de su madre nunca ha sido igual. No creo que tenga que ver con conflictos familiares ni nada», apuntó, aunque expresó su deseo de que Isabel «ojalá lo celebre, esté contenta y esté feliz».

Sobre si sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, la felicitaron, Romeira reconoció no tener información al respecto, pero remarcó la carga emocional de la fecha: «No lo sé, pero entiendo que si para mí es importante el 13 de agosto, para cualquier hijo el 2 de agosto, sabiendo que es el cumpleaños de su madre, será una fecha significativa, le feliciten o no».

Con estas declaraciones, Amor Romeira ha querido reivindicar el lado más humano de Isabel Pantoja, recordando que, más allá de las polémicas, hay una mujer sensible y afectuosa que merece ser reconocida por su calidad humana.